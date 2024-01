New Balance Baskets lifestyle en Velours de Cuir & Mesh M1991 D made in UK gris/blanc T.40

Baskets lifestyle en Velours de Cuir & Mesh M1991 D, La NB Made in UK 1991 9'X Series est un mélange de deux modèles classiques, qui sinspire de lhéritage de la marque, Elle se caractérise par une empeigne en mesh et nubuck luxueux inspirée de la 991, avec un avant-pied simplifié, En même temps, la base de la 1500 originale présente la technologie ENCAP pour amortir vos pas, Cette sneaker appartient au pack 9'X Series, qui se constitue des plus beaux modèles de notre collection Made, passés et actuels, Chaque sneaker Made in UK est confectionnée dans l' atelier de Flimby (comté de Cumbria, Royaume-Uni), dont elle célèbre remarquablement le savoir-faire artisanal, la culture et le style, La semelle intermédiaire présente la technologie ENCAP®, gage de maintien et dune résistance maximum, La semelle intermédiaire REVlite novatrice fournit une excellente réactivité et une résistance pour un poids 30 % plus léger que les autres mousses proposant des performances comparables, Empeigne nubuck / mesh, Semelle extérieure en caoutchouc