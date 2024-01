Le Benda LFC-700 : Le custom chinois qui fait sensation

Un design audacieux et de qualité

Le marché des motos custom s’apprête à connaître une nouvelle vague d’innovation avec l’introduction du Benda LFC-700. Ce cruiser chinois attire l’attention grâce à son design agressif, sa largeur impressionnante et ses caractéristiques haut de gamme.

Parmi ces dernières, on peut citer le régulateur de vitesse, les commandes rétroéclairées et la connectivité Bluetooth.

Spécifications techniques Benda LFC-700

Engine Displacement : 676 cm3

Engine : 4 inline cylinders 16 valves liquid cooling

Fuel supply : electronic injection

Power : 79 hp at 10050 rpm

Torque : 60 Nm – 8000 rpm

Gearbox : 6 speeds

Weight : 235 kg

Dimensions : 2440 x 880 x 1110

Seat Height : 70 cm

Front Tire : 130/70-19

Rear Tire : 310/35-18

Brembo Disc Brakes : Front : 320 mm, Rear : 260 mm

ABS

Fuel tank capacity : 17 liters

Average consumption : 4.5 liters / 100 km

Transmission : chain

Maximum speed : 180 km/h

Colors : Black – Gray

Other features : Bluetooth, aluminum frame, backlit controls

Un positionnement tarifaire attractif

Le Benda LFC-700 sera proposé à un tarif de départ de €11 990, ce qui en fait une option compétitive sur le marché des motos custom.

Bien que certaines de ses caractéristiques ne soient pas forcément exceptionnelles par rapport à d’autres modèles concurrents, la combinaison de son design et de ses attributs haut de gamme devrait lui permettre de séduire une large clientèle.

Des alternatives avec une esthétique plus sobre

En plus du LFC-700, Benda propose également deux autres customs au style un peu plus conservateur : le Darkflag et le Rock.

Le premier de ces deux modèles est également équipé d’un moteur quatre cylindres en ligne mais avec une cylindrée plus petite de 496 cm3 , développant 55 ch et 42 Nm de couple.

Quant au second, il possède un moteur bicylindre dont la cylindrée peut être soit de 125 cm3 (14 ch et 14 Nm) ou de 300 cm3 (35 ch et 26 Nm).

L’offensive chinoise se poursuit en Europe

Benda Moto rejoint ainsi la liste grandissante des constructeurs chinois qui cherchent à conquérir le marché européen. La qualité de fabrication premium et le design moderne du LFC-700 viennent illustrer les progrès réalisés par ces marques au cours des dernières années.

Le LFC-700 n’est certes pas destiné à concurrencer directement des modèles comme le Diavel, mais il n’hésite pas à emprunter certains codes esthétiques pour afficher une volonté d’aller de l’avant et de proposer une alternative intéressante aux acheteurs potentiels.

Et après ?

La certification Euro 5 de ses modèles laisse espérer l’arrivée prochaine d’autres nouveautés dans la gamme Benda. Si le succès est au rendez-vous avec le LFC-700, on peut s’attendre à ce que le fabricant poursuive son offensive sur le marché des deux roues en Europe avec d’autres propositions toujours plus innovantes et audacieuses.

Une chose est sûre :

La montée en puissance des constructeurs chinois, notamment en termes de qualité et de compétitivité tarifaire, ne semble pas vouloir faiblir de sitôt. Les amateurs de motos custom auront bientôt l’embarras du choix avec des propositions originales et intrigantes comme le Benda LFC-700.