Nox ML10 Bahía 12K Luxury By Miguel Lamperti 2024

La ML10 Bahía Luxury a vu le jour en hommage à Miguel Lamperti, avec le nom "Bahía" faisant référence à la ville où il est né.

Pour tous les joueurs au style de jeu polyvalent recherchant le meilleur équilibre entre puissance et contrôle, Nox présente fièrement la nouvelle ML10 Bahia 12K 2024.

Cette raquette de padel adopte une forme de larme, plaçant ainsi le sweetspot plus haut sur la surface que sur une raquette ronde et légèrement plus bas que sur une raquette en forme de diamant. Cela offre au joueur une combinaison idéale de vitesse et de contrôle dans la plupart des situations de jeu, adaptée à un large public de joueurs.



Une innovation de cette année est la technologie EOS Flap, améliorant l'équilibre et la vitesse de swing grâce à de nouveaux trous dans le manche, assurant une meilleure aérodynamique et un équilibre plus homogène que le modèle précédent.



Confortable, stable et fiable

La nouvelle ML10 conserve la combinaison éprouvée de matériaux des modèles antérieurs, avec une surface en fibre de carbone 12K et le caoutchouc classique NOX HR3 au cœur, le choix préféré de Miguel Lamperti. Ce noyau offre un équilibre optimal entre puissance et contrôle pour améliorer la polyvalence et l'adaptabilité du joueur. Il réduit également les vibrations et offre une excellente réponse lors des volées.



Moins de vibrations, meilleure prise en main

La poignée de votre raquette de padel est cruciale pour votre performance sur le terrain, et Nox a accordé une attention particulière à cette zone dans le modèle de cette année. Ils ont introduit la technologie Pulse System, avec deux bandes le long de la poignée conçues pour absorber efficacement les vibrations. De plus, toute la série Luxury comprend la technologie Oversized Grip, une poignée 10 mm plus longue pour plus de confort, idéale pour les joueurs à double prise. De plus, la technologie brevetée NOX Custom Grip (la poignée en plastique rouge visible sur les images) est désormais incluse dans la série Luxury, certifiée par Testea Padel. Cette prise supplémentaire offre une prise émotionnelle accrue et réduit les vibrations.



Le modèle comprend le système Nox de sangles interchangeables pour le poignet, Smartstrap, qui a maintenant évolué vers une construction plus compacte pour une durabilité et une sécurité accrues. Il est plus hygiénique, plus sûr et vous permet de personnaliser l'apparence de votre raquette de padel selon vos préférences.



Technologies

- Noyau HR3 : Le noyau HR3 est présent dans plusieurs raquettes haut de gamme de Nox. Il s'agit d'une mousse EVA à mémoire élevée qui génère plus de vitesse dans le jeu offensif tout en offrant un contrôle précis dans le jeu calme.



- Fibre de carbone 12K : La fibre de carbone 12K offre une surface de frappe rigide tissée de fils de carbone horizontaux et verticaux.



- Roigh Surface : Un motif hexagonal sur la surface de frappe offre une meilleure adhérence à la balle et permet un accès accru à la précision dans les...