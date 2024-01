Les barbus incollables en matière de systèmes d’exploitation connaissent déjà sans doute cet outil Sysinternals appelé Procdump.

Il s’agit d’un utilitaire de surveillance et de débogage des processus conçu pour aider les administrateurs système et développeurs à capturer des images de processus lorsqu’un processus rencontre certains critères, comme une utilisation élevée du processeur, une fuite mémoire, ou une exception non gérée.

Mieux encore, il est désormais compatible avec les distributions Linux telles que CentOS, Ubuntu et Fedora ! Voici un aperçu de ses principales fonctionnalités.

Utilisation basique de ProcDump

Pour utiliser ProcDump, rien de plus simple. Il vous suffit de taper la commande magique suivante :

sudo procdump [process PID]

Par exemple, pour observer ce qui se passe dans le processus ayant l’ID 1234, exécutez :

sudo procdump 1234

Et voilà ! Vous pouvez également préciser un nom de fichier ou un répertoire :

sudo procdump 1234 mydump.dmp

Création de plusieurs dumps

Pour aller un peu plus loin, avec l’option -n, vous pouvez créer une série de dumps. Par exemple :

En tapant ceci, vous obtiendrez trois dumps :

sudo procdump -n 3 1234

Si vous souhaitez définir un intervalle entre chaque dump, utilisez l’option -s :

sudo procdump -n 3 -s 5 1234

Ainsi, vous obtiendrez trois dumps toutes les 5 secondes.

Surveillance de l’utilisation du processeur

Pour les passionnés de performance, ProcDump peut également surveiller l’utilisation du CPU. Par exemple, pour être alerté lorsque l’utilisation se situe entre 10% et 65%, tapez :

sudo procdump -cl 10 -c 65 1234

Surveillance de l’utilisation de la mémoire

Pour ceux qui sont obsédés par la gestion de la mémoire, il existe l’option -m. Vous serez ainsi averti dès que le processus dépasse un seuil de consommation déterminé, comme 100 MB :

sudo procdump -m 100 1234

Et pour les plus gourmands, vous pouvez préciser plusieurs seuils :

sudo procdump -m ​​100,200 ,300 ​​1234

Quelques exemples d’utilisation réelle de ProcDump

ProcDump peut s’avérer particulièrement utile dans divers scénarios. Par exemple :

Détection des fuites mémoire : Si vous soupçonnez qu’un processus fuite de la mémoire, vous pouvez utiliser ProcDump pour créer plusieurs dumps à intervalles réguliers. En analysant ces dumps, il sera alors possible d’identifier le moment précis où une fuite se produit et ainsi remonter à son origine.

Optimisation des performances : Grâce à sa capacité à surveiller l'utilisation du CPU, ProcDump peut aider les développeurs à identifier les zones de code qui ont un impact négatif sur les performances d'un programme. En mettant en évidence les points chauds du code, ils peuvent apporter les modifications nécessaires pour optimiser le logiciel.

Voilà un aperçu rapide des fonctionnalités offertes par cet outil fabuleux qu’est Procdump sous Linux. Il est indéniable que si vous êtes un féru de cette plateforme, cela deviendra rapidement un incontournable dans votre arsenal d’outils d’administration système et de débogage. Alors, n’hésitez plus et donnez-lui une chance ! De nombreux utilisateurs l’ont déjà adopté et ne peux plus s’en passer.