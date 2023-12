Mi Pay : Envoyer et recevoir de l’argent facilement grâce à votre smartphone MIUI

Apple Smartphone Apple iPhone 11 64Go Noir

Avec le tout nouveau système de double appareil photo et l'appareil photo Ultra Wide, vous pourrez prendre des photos et des vidéos incroyables, quatre fois plus larges que les photos des iPhones précédents. Grâce au mode Nuit, vous pouvez capturez vos meilleures photos en basse lumière. Équipé d'un processeur A13 Bionic, il possède l'un des processeurs les plus rapides dans un smartphone, ce qui lui confère des performances sans précédent, auxquelles s'ajoute la batterie qui lui assure une autonomie d'une journée. Écran de 6,1 pouces : L'iPhone 11 est équipé d'un écran Retina de 6,1 pouces avec la technologie TrueTone. Grâce au HDR, le résultat de l'affichage est étonnant avec une reproduction fantastique des couleurs et une luminosité impressionnante. En plus de l'écran de haute qualité, l'iPhone 11 dispose également de l'un des meilleurs appareils photo jamais construits par Apple. Appareils photo : L'iPhone 11 comprend un superbe appareil photo double de 12 Mpx avec un objectif large, un objectif ultra large et des zooms, permettant de capturer quatre fois plus de détails que ce que votre œil peut percevoir. Il est désormais possible de créer de superbes images en situation de faible luminosité grâce au nouveau mode Nuit. Les deux appareils photo de l'iPhone 11 enregistrent des séquences 4K ultra nettes à 60 images par seconde. Processeur : L'iPhone 11 est équipé du processeur A13 Bionic qui est l'un des processeurs les plus rapides et les plus intelligents dans un smartphone. Comme ce processeur est plus économe en énergie que jamais, vous bénéficierez d'une autonomie accrue. Le processeur prend en charge l'utilisation intensive d'applications de réalité augmentée et d'illustrations 3D vives et fascinantes. Chargement sans fil : Plus besoin de câbles de recharge car la technologie de recharge sans fil Qi intégrée au téléphone vous permet d'utiliser la recharge sans fil.