Joe Danger 2: The Movie - Steam - Jeu En Téléchargement - Ordinateur Pc

Joe Danger, le cascadeur le plus audacieux du monde, revient pour défier la mort sur le tournage du plus grand film d'action de tous les temps. Sur plus de 100 niveaux, il traquera les bandits aux commandes d'une moto de la police, détruira des robots laser à l'aide d'un jetpack volé, échappera à des rochers géants dans un wagonnet de mine, voyagera dans le temps pour cogner des dinosaures en quad et éloignera des missiles nucléaires en monocycle. Enfilez le casque de Joe Danger, impressionnez le réalisateur et entrez dans l'histoire du film d'action ! - Créez des niveaux déments dans le mode tournage et partagez-les, ou téléchargez-en de nouveaux par l'intermédiaire du Steam Workshop ! - Jouez sur votre télé grâce à Steam Big Picture ou sur votre ordinateur avec les nouvelles commandes clavier-souris ! - Découvrez Joe Danger comme vous ne l'avez jamais vu grâce aux graphismes améliorés sur PC ! - Construisez et partager vos niveaux Minecraft et incarnez un des 9 personnages de Team Fortress 2 ! - Affrontez d'autres joueurs par l'intermédiaire de fantômes téléchargés et franchissez les échelons du classement ! - Battez vos amis en mode multijoueur local à quatre joueurs ! ©2013 Hello Games Limited. Joe Danger, Joe Danger Special Edition, Joe Danger The Movie, Hello Games and their respective logos are trade marks of Hello Games Limited. All Rights Reserved. MINIMUM: OS:Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP Processor: 2.0Ghz Dual core processor Memory: 2 GB RAM Graphics: Nvidia GeForce GT 640M/equivalent or higher Hard Drive: 2 GB HD space RECOMMANDÉ: OS:Windows® 7 (32/64-bit)/Vista/XP Processor: High-range Intel Core i5 Memory: 2 GB RAM Graphics: Nvidia Geforce GTX 660 with 1GB/equivalent or higher Hard Drive: 2 GB HD space Additional: Microsoft Xbox 360 Controller or Direct Input compatible controller