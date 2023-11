Qu’est-ce qu’un SVI ? Améliorer la gestion des appels entrants

Banggood Écouteurs K12 TWS Bluetooth 5.0 avec grand pilote dynamique, son stéréo HiFi, basses profondes et appels HD Fonctionnalités:Les jeux électroniques nouvellement améliorés ont importé des puces avancées, stables et continues.2. Le mode de jeu n'a aucun délai, le mode audio et vidéo est en stéréo HIFI, et le mode d'appel est clair et sans bruit.3.360° sans angle mort pour une écoute et un débat plus précis.4.L'expérience de réduction du bruit à double MIC est plus confortable.Spécifications:Écouteurs compatibles BluetoothMatériel: Plastique, MétalModèle: K12compatible Bluetooth: 5.0Distance efficace : 10mCapacité de la batterie de la boîte de charge : 300mAhCapacité de la batterie des écouteurs: 40mAhRésistance : 32 ΩTemps de jeu individuel: 5 heuresAutonomie de la batterie: 100 heuresTemps de chargement: 1-2 heuresMéthode de contrôle: TactileInterface de charge: Micro USBListe des packages:1 * Casque audio1 * Câble de chargement

Chambers Harrap Qu'est-il arrivé au Capitaine Haddock ? - Coffret Edition en anglais. Sketches et gags tirés des aventures de Tintin : de nouveaux jeux pour améliorer son vocabulaire et acquérir des structures complémentaires : exprimer, l'autorisation et la défense, interroger, situer un événement dans le temps...

Banggood Haut-parleur portable DW12 5W bluetooth 5.1 Haut-parleur stéréo surround Basses TWS Appel mains libres Lecture de carte Fonctionnalités:● Puce Bluetooth V5.1La dernière version Bluetooth 5.1 offre une connexion stable et rapide avec une portée allant jusqu'à 10 mètres. Le haut-parleur DW12 est facilement connectable à tout appareil compatible Bluetooth, tel qu'un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, et plus encore.● Son puissant de bassesLe haut-parleur Bluetooth DW12 est équipé d'un haut-parleur de 40 mm et d'une puce Jerry, ce qui garantit une puissance de sortie maximale de 5W et un SNR supérieur à 90dB. Avec une réponse en fréquence de 100-18KHZ, l'enceinte délivre un son cristallin avec des basses puissantes et des tonalités riches.● Appairage TWSLe haut-parleur DW12 prend en charge la technologie TWS (True Wireless Stereo), qui vous permet de connecter deux haut-parleurs ensemble et de profiter d'un son stéréo. ● Appel mains libresLe haut-parleur possède un microphone intégré, ce qui permet de passer des appels en mode mains libres. Vous pouvez ainsi répondre aux appels téléphoniques sans avoir à sortir votre téléphone.Spécifications:Spécification généraleModèleDW12CouleurNoir/BlancRésultat5WSNR>90dBDiamètre du haut-parleur40mmRéponse en fréquence100-18KHzbluetoothVersion de bluetoothV5.1Profils pris en chargeHFP/HSP/A2DP/AVRCPDistance de transmission10mBatterie et chargementCapacité de la batterie400mAhLe temps de la musique4hTemps de charge3hTaille et poidsPoids du produit0.3000kgPoids du colis0.4000kgTaille du produit77×39,5×77mmTaille du paquet90×50×90mmListe des forfait

De la définition d’un SVI comme Aircall à ses avantages, plongez dans son univers et apprenez pourquoi il est essentiel pour renforcer l’image de marque.

Les entreprises d’aujourd’hui sont confrontées à un volume croissant d’appels entrants. La gestion efficace de ces appels est essentielle pour garantir la satisfaction des clients et optimiser les processus internes.

C’est à cette étape qu’intervient le système de réponse vocale interactive (SVI). Dans ce contenu, on vous explique en détail ce qu’est un SVI, comment il fonctionne et comment il peut contribuer à améliorer la gestion des appels entrants.

Qu’est-ce qu’un SVI ?

Le SVI, acronyme de Aircall se structure autour d’une arborescence vocale, formant un menu d’options interactives qui guide l’utilisateur tout au long de sa démarche. En parallèle, un logiciel de reconnaissance vocale intervient, analysant la voix de l’utilisateur ou les touches du clavier associées à ses choix.

La polyvalence du SVI se manifeste dans sa capacité à être employé pour divers services. Il peut ainsi faciliter la prise de rendez-vous, permettre la consultation de solde ou encore simplifier la réservation de billets, offrant une solution efficace et interactive pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Ce système représente une interface téléphonique sophistiquée, alliant l’efficacité opérationnelle à la convivialité de l’interaction vocale automatisée.

Pourquoi utiliser un SVI ?

Dans le domaine de la gestion des appels entrants, l’utilisation d’un Serveur Vocal Interactif (SVI) est une stratégie essentielle offrant une multitude d’avantages. Ces avantages se résument essentiellement à l’optimisation du temps et à l’amélioration de la satisfaction du client.

Optimisation du temps et valorisation des ressources humaines

L’un des principaux atouts du SVI réside dans son aptitude à optimiser le temps de traitement des appels entrants de manière rapide et efficace. En éliminant les attentes inutiles, les transferts redondants et les risques d’erreurs humaines, le SVI permet une gestion fluide des communications. Parallèlement, il libère les agents humains des tâches répétitives ou à faible valeur ajoutée, les orientant ainsi vers des missions plus complexes et stratégiques.

Amélioration de la satisfaction client et image de marque

Un autre avantage clé du SVI réside dans sa capacité à offrir un service personnalisé, adapté aux besoins spécifiques des clients. En fournissant des options pertinentes, en donnant accès à des informations utiles et en facilitant la possibilité de laisser un message, le SVI contribue directement à l’amélioration de la satisfaction client.

De plus, en véhiculant un message professionnel et cohérent, il renforce l’image de marque de l’entreprise, créant ainsi une expérience client positive et mémorable.

Quels sont les critères de sélection d’un bon SVI ?

Choisir le bon Serveur Vocal Interactif (SVI) nécessite une approche réfléchie, prenant en considération plusieurs critères. Tout d’abord, il est essentiel de définir clairement le type de service que le SVI offrira. Comprendre l’objectif du SVI, le type de service à fournir, ainsi que le profil des utilisateurs est crucial. Une évaluation approfondie de la complexité du SVI, du nombre d’options disponibles, et de la durée moyenne des appels permettra de déterminer les besoins spécifiques à satisfaire.

Un autre aspect crucial dans le processus de sélection est le type de technologie à adopter pour le SVI. Le choix entre un SVI hébergé et un SVI sur site dépendra du budget alloué, de la qualité recherchée, et de la fiabilité souhaitée. Le SVI hébergé repose sur un prestataire externe fournissant le service, offrant une solution plus flexible, tandis que le SVI sur site repose sur un matériel et un logiciel installés en interne, offrant un contrôle direct sur le système.

La reconnaissance vocale joue également un rôle déterminant dans le choix du SVI. Il est crucial de sélectionner le type de reconnaissance vocale adapté en fonction de la précision, de la fluidité et de la sécurité recherchées.

Deux principales catégories se distinguent : la reconnaissance vocale par mots-clés qui identifie des mots ou expressions prédéfinis et la reconnaissance vocale par langage naturel, capable de comprendre des phrases complètes et spontanées.