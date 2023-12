Windows : Microsoft admet des problèmes liés aux imprimantes depuis début du mois de décembre 2023

Après plusieurs soucis rencontrés par les utilisateurs de Windows 11 et 10 concernant leurs imprimantes, Microsoft vient d’admettre sa part de responsabilité dans ces dysfonctionnements.

Depuis le début du mois de décembre 2023, les utilisateurs font face à des problèmes étranges avec leur matériel d’impression. Ainsi, Microsoft reconnaît son rôle dans ces bugs affectant particulièrement les machines HP.

Un problème sérieux pour les utilisateurs d’imprimantes HP

Les principales difficultés rencontrées par les utilisateurs sont liées au renommage automatique de leur imprimante sous le nom d’un modèle générique Hewlett-Packard. Lorsque l’utilisateur clique ensuite sur cette imprimante modifiée, un message d’erreur apparaît : « Aucune tâche n’est disponible pour cette page ».

Au premier abord, on pourrait penser que le problème émane directement de la marque HP. Cependant, Microsoft a récemment communiqué sur ce sujet en assumant une part importante de responsabilité. En effet, selon le géant américain des logiciels :

l’incident n’est pas causé par une mise à jour spécifique d’HP,

il est généralement possible d’utiliser les imprimantes touchées comme prévu (impression, copie, numérisation ou télécopie), mais certaines fonctionnalités supplémentaires peuvent être impactées.

La mise à jour de Windows serait en cause

Notre confrères de émettent l’hypothèse d’une mise à jour récente de Windows incluant des métadonnées incorrectes concernant les imprimantes. Cette erreur provoquerait une mauvaise reconnaissance du matériel et son renommage en fonction du modèle HP mentionné précédemment. Cela déclencherait alors automatiquement l’installation de l’application HP Smart depuis le Microsoft Store, puisque Windows croit qu’une nouvelle imprimante HP a été connectée au système.

Solutions temporaires et correctifs à venir

Microsoft admet Thus, l’existence de ce bug et travaille actuellement sur la résolution du problème. Dans l’attente d’un correctif officiel, plusieurs options s’offrent aux utilisateurs pour contourner ces désagréments :

Désinstaller la mise à jour incriminée, puis suivre les étapes recommandées par Microsoft pour bloquer temporairement cette installation, Réinstallez manuellement le pilote de leur imprimante en se rendant sur le site Web du fabricant (souvent disponible dans la section « Support » ou « Téléchargements ») et en choisissant leur modèle et leur version de Windows, Passez temporairement à un autre logiciel de gestion d’impression qui n’est pas affecté par le bug.

Il est également possible que certaines entreprises proposent leurs propres solutions intermédiaires pour remédier à ces problèmes liés au renommage de leurs imprimantes.

Un incident qui illustre l’importance des mises à jour

Cette situation démontre que les mises à jour, bien qu’essentielles pour maintenir un système d’exploitation sécurisé et fonctionnel, peuvent également occasionner des bugs imprévus. Par conséquent, il est recommandé de rester vigilant quant aux nouvelles mises à jour et de suivre l’actualité concernant d’éventuels problèmes signalés par la communauté d’utilisateurs. Pour rappel, Microsoft propose généralement des correctifs mensuels lors du traditionnel « Patch Tuesday » ainsi que des mises à jour facultatives pour améliorer ses systèmes et corriger certains soucis.

Enfin, il convient de rappeler l’importance d’une communication transparente entre les acteurs du logiciel et les utilisateurs. En effet, en reconnaissant sa responsabilité dans ces dysfonctionnements relatifs aux imprimantes, Microsoft adresse un message clair : les retours de la communauté sont pris en compte avec sérieux et les problèmes identifiés font l’objet d’actions concrètes.

+h3>En conclusion+

Microsoft s’est engagé à résoudre ce dysfonctionnement lié aux imprimantes sous Windows 11 et 10 selon les informations divulguées par la firme. La nouvelle mise à jour devrait donc corriger ce bug prochainement. En attendant, les utilisateurs affectés disposent de quelques solutions temporaires pour pallier cet ennui rencontré avec leur matériel d’impression.