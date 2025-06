Ibañez Forcetek Wall Expeller-Dryer, pour les toiletteurs et les éleveurs de chiens, deux moteurs de nouvelle génération

Sécheur professionnel à éjecteur de grande puissance avec régulateur de température. Parfait pour les salons de toilettage pour chiens et les éleveurs de poils abondants. Avec soporte pour le mur qui aidera à garder le filtre à air plus propre plus longtemps ainsi qu'à prévenir les chutes éventuelles et à gagner de l'espace de travail. CARACTÉRISTIQUES : - Deux moteurs de nouvelle génération. - Silencieux . - Roue de régulation du débit d'air. Vitesse maximale de 77 m/s. - Débit d'air 310 CFM ou 146 l/s. - Avec résistance à la chaleur. Contrôle de la température : 37˚C/ 67˚C. - Consommation maximale : 2 800 W. - Tuyau long et extensible jusqu'à 2,5 m. Epaisseur 5 cm. - Trois buses. - Filtre de rechange. Garantie professionnelle Ibañez : 1 an. CADEAU : Une buse d'adaptation pour fixer le tuyau à une cage métallique quelconque et effectuer le séchage.