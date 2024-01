12Dans un monde où les technologies évoluent rapidement, le streaming a pris une place prépondérante dans notre consommation quotidienne de contenu. Il est donc essentiel pour les plateformes de streaming de gérer au mieux les droits de diffusion en France pour proposer à leurs utilisateurs des contenus variés et attractifs.

Cet article décrypte comment les plateformes de streaming gèrent elles les droits de diffusion en France ?.

Négociation et acquisition des droits de diffusion

Pour diffuser du contenu sur leur plateforme, les entreprises de streaming doivent avant tout acquérir les droits de diffusion. Cette démarche passe par la négociation avec les ayants droits tels que les producteurs, distributeurs de contenus ou encore les chaînes de télévision.

Négociation directe :

La plateforme peut entrer en contact directement avec le détenteur des droits afin de négocier et mettre en place un contrat d’exploitation. Achat auprès d’agents : Certaines entreprises spécialisées agissent comme intermédiaires entre les détenteurs de droits et les plateformes de streaming. Elles jouent un rôle clé dans l’acquisition de licences et de droits de diffusion pour les différents territoires.

Type de contrat : exclusivité ou non-exclusivité

Lors de la négociation des droits de diffusion, deux types de contrats peuvent être conclus :

Contrat d’exclusivité : La plateforme obtient le droit de diffuser le contenu en question uniquement sur son territoire et pour une période déterminée. Aucune autre plateforme ne peut proposer ce contenu durant cette période. Contrat non-exclusif : Plusieurs plateformes ont la possibilité de diffuser simultanément le même contenu. Les droits sont donc « partagés » entre différentes entreprises.

Les plateformes peuvent ainsi choisir leur stratégie en fonction de leur budget et de leurs objectifs dans un marché où la concurrence est très importante.

La gestion des catalogues : rotation et disponibilité des contenus

Une fois les droits de diffusion acquis, les plateformes de streaming doivent gérer leur catalogue de manière à proposer un choix attractif et diversifié de contenus à leurs utilisateurs. Cela passe par la mise en place d’une rotation régulière des vidéos disponibles et une attention particulière portée à la durée de disponibilité des contenus.

Rotation des contenus

Pour satisfaire au mieux les attentes de leurs utilisateurs, les plateformes de streaming mettent régulièrement à jour leur catalogue de films, séries ou documentaires. Cette rotation permet aux abonnés de découvrir constamment de nouveaux contenus tout en évitant la saturation de l’offre disponible.

En fonction de la popularité du contenu et des contrats conclus avec les ayants-droits, certains programmes peuvent rester plusieurs mois ou années sur la plateforme alors que d’autres ne seront accessibles que pour une courte durée.

Disponibilité des contenus et fenêtre de diffusion

La durée de disponibilité des contenus sur les plateformes de streaming varie en fonction des contrats conclus avec les ayants-droits. Les « fenêtres de diffusion » correspondent à cette période durant laquelle les programmes peuvent être visionnés par les utilisateurs de la plateforme.

Ces fenêtres de diffusion sont également très importantes pour les ayants-droit puisqu’elles leur permettent de rentabiliser leurs productions sur différents supports (cinéma, télévision, DVD, etc.), avant d’être proposées en streaming.

Le respect du cadre légal français

Les plateformes de streaming doivent se conformer au cadre réglementaire français concernant la diffusion et la protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. La législation française encadre :

La chronologie des médias :

Les délais légaux entre la sortie d’un film en salles et sa mise à disposition sur une plateforme de streaming sont fixés par le CNC (Centre National du Cinéma) pour protéger l’industrie cinématographique française. Les quotas : Les plateformes de streaming opérant en France sont tenues de respecter un quota minimal de contenu européen ou francophone, afin de soutenir la production nationale et européenne.

Les entreprises qui ne respectent pas ces règles risquent des sanctions financières importantes.

Lutte contre le piratage et la contrefaçon

Afin de lutter contre le piratage et la contrefaçon des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les plateformes de streaming mettent en place des mesures techniques de protection (Digital Rights Management – DRM). Ceci garantit la sécurité des échanges entre les ayants droit et la plateforme, ainsi que le respect des contrats d’exploitation liés aux droits de diffusion.

En résumé, gérer les droits de diffusion en France est un enjeu crucial pour les plateformes de streaming. Entre la négociation avec les ayants-droit, la gestion des catalogues et le respect du cadre légal français, elles doivent mettre en place une stratégie efficace pour proposer à leurs utilisateurs des contenus variés et attractifs tout en restant dans la légalité.