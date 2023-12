Panne majeure mondiale affecte le réseau social X, anciennement Twitter

Dans cet article, nous allons vous informer sur la récente panne qui a touché le réseau social populaire X, autrefois connu sous le nom de Twitter.

Le réseau social X totalement Ko

Cette panne a provoqué des perturbations massives à travers le monde et a empêché de nombreux utilisateurs d’accéder à leurs comptes et publiés leurs tweets.

Les détails de la panne

Le jeudi matin, le réseau social X a rencontré des problèmes majeurs affectant les utilisateurs du monde entier. Les publications ne s’affichaient plus et le site était en grande partie inaccessible. Selon plusieurs sources, dont Reuters, les premiers signalements de la panne sont survenus vers 6 heures du matin, heure de Paris.

Problèmes pour les utilisateurs de X Pro

Les abonnés X Pro voyaient apparaître le message « En attente de publications » pendant qu’ils attendaient l’apparition des tweets.

La panne a duré un peu plus de deux heures avant que le réseau ne revienne progressivement à la normale.

Impact de la panne

Au plus fort de la panne, environ 77 000 utilisateurs ont signalé à Downdetector, un site Web qui suit les pannes d’Internet, qu’ils ne pouvaient pas accéder à X aux États-Unis. Durant cette période, aucun message autre que « Bienvenue sur X » n’était visible sur la page d’accueil de l’ancien Twitter.

Réactions des internautes

La panne a suscité diverses réactions parmi les internautes. Certains ont exprimé leur frustration face à cette interruption de service, tandis que d’autres y ont vu une possibilité de prendre une pause des médias sociaux et de se concentrer sur d’autres choses. Voici quelques-uns des commentaires laissés par les utilisateurs :

« Cela ne m’affecte pas du tout. Je n’utilise aucun de ces réseaux. X ancien Twitter et tous les autres plateformes de médias sociaux sont juste des sites pour propager la haine et les mensonges où les gens haineux aiment déverser leur bile et fake news. » – maxe27

« Pas loin du tout, l’article mentionne seulement environ 47 000 abonnés aux États-Unis et des milliers dans le monde entier sur des centaines de millions; ce n’est rien. Mais c’est bien s’il tombe en panne ; on aura une pause parce que vous avez absolument raison à propos des nuisances des médias sociaux. » – paul66

Retour à la normale

Heureusement, peu avant 8 heures du matin jeudi, X a recommencé à fonctionner normalement en France et dans d’autres pays. Cependant, aucune explication concernant la cause de cette panne n’a été fournie.

En somme, la panne qui a affecté le réseau social X, autrefois connu sous le nom de Twitter, a provoqué d’importantes perturbations à travers le monde et une frustration considérable chez les utilisateurs. Bien que le service fonctionne de nouveau normalement, l’incident soulève des questions sur la fiabilité des médias sociaux et leur impact sur notre vie quotidienne. Il est important de se rappeler que nous devons parfois prendre du recul et nous déconnecter un peu de ces plateformes pour profiter pleinement de la vie réelle.