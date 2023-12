Joyeux Noël technologique : le cadeau qui allie confort et économie d’énergie avec un éclairage intelligent ! Automatisez l’éclairage de votre maison

Banggood Veilleuse dodecaèdre à LED de couleur infini - Art lumineux pour une décoration de Noël originale. Cadeau technologique

Spécification:Taille: 20*20*20cmMatériau : Fer + AcryliqueCouleur de la coque: NoirTension: 5VFonctionnalités:- Fabriqué en aluminium anodisé de haute qualité et en verre, durable et ne s'efface pas facilement.- Le Dodécaèdre Infini utilise les propriétés uniques de la lumière pour donner au spectateur la sensation de plonger dans l'abîme infini de la géométrie et de la couleur.Lumière colorée, rendez votre maison plus attrayante la nuit. Idéale pour le yoga, les espaces sacrés pour méditer ou pour un rendez-vous à la maison. Lumière charmante, répondant à vos différents besoins.Cela peut également être le meilleur choix de cadeau de pendaison de crémaillère pour votre famille ou vos amis.Forfait inclus:1 x Lamp