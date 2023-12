Guide d’utilisation des écouteurs JBL : connexion, jumelage et dépannage

JBL Ecouteurs sans fil True Wireless JBL Wave Flex Blanc

Des basses profondes, beaucoup de plaisir Emportez votre son partout avec vous. Avec les basses que vous pouvez ressentir, jusqu’à 32 heures d’autonomie totale de la batterie et une conception sécurisée et confortable boutons sur tige, les JBL Wave Flex résistants aux éclaboussures et à la poussière sont conçus pour vos divertissements quotidiens. Que vous soyez en promenade dans la ville ou que vous vous détendiez sur la plage, vos appels stéréo mains libres seront toujours très clairs, puisque la technologie Smart Ambient vous permet de rester conscient de votre environnement. Et lorsque vous avez besoin d’un peu plus de puissance, vous pouvez charger rapidement deux heures supplémentaires en seulement 10 minutes.