Amazon se prépare à rivaliser avec Starlink en 2024 : les détails du projet Kuiper

BELL Casque Cross BELL MX-9 MipsMips Offset Bleu Métallisé-Blanc

Le off-road est un monde difficile et où se salir est au rendez-vous. Les jets de pierres et de débris peuvent être dangereux s'ils sont projetés par des pneus, et même lorsqu'ils sont boueux. C'est pourquoi Bell a soigné les détails du MX-9MIPS, en l'équipant d'une calotte en polycarbonate résistant, d'un système de gestion de l'énergie MIPS, d'un écran réglable, d'une ventilation Velocity Flow et d'un intérieur amovible, lavable et anti-odeurs. Le MX-9MIPS regroupe toutes ces caractéristiques dans un casque unique, offrant une valeur exceptionnelle et des performances professionnelles. Caractéristiques : • Calotte légère en polycarbonate et ABS• Système Velocity Flow Ventilation™ • Flying Bridge Visor™ entièrement réglable avec aération • Mentonnière entièrement ventilée doublée d'EPS • Protection de nez intégrée et aérée• Système MIPS® qui permet l'absorption de l'énergie reçue lors d'impact• 3 tailles de calotte et EPS pour un ajustement personnalisé • Intérieur anti-odeur amovible et lavable • Protection de nez intégrée • Jugulaire rembourrée avec fermeture par boucle double D • DOT • Homologué ECE 22.05• Poids: 1455 g (+/- 50g) en taille M