Embryolisse Secret de Maquilleurs Soin Booster Cils et Sourcils 6.5ml

Stimulez la croissance de vos cils et de vos sourcils avec Embryolisse Soin Booster Cils un soin incolore fortifiant et densifiant, pour des résultats visibles dès 28 jours. Sa formule à 96% d'ingrédients d'origine naturelle renferme de l'arginie, de l'extrait de centella asiatica et de l'huile de ricin pour des cils plus longs et plus denses et des sourcils plus fournis et mieux définis. Le regard est sublimé et gagne en intensité.