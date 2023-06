Avoir des contacts de fournisseurs de véhicules de luxe pour relouer en France

Dunlop Pneu Dunlop SPORT MAXX RT 2 275/35 R19 100 Y - Tourisme été

La marque Dunlop propose un pneu Sport Maxx RT2 en 275/35-19 conçu pour l'ensemble des véhicules sportifs et de luxe. Sa technologie haute performance procure à tous les amateurs de sensation une tenue de route améliorée et une conduite la plus précise possible. Son contact gomme-route accru offre une adhérence exceptionnelle en courbe sur les routes sèches ou mouillées et garantit les distances de freinage les plus courtes, mê.me en situation de vitesse élevée. Le pneu Dunlop Sport Maxx RT2 en 275/35-19 assure une sécurité maximale et son contact avec la route permet une plus grande force de freinage à haute vitesse.Ses points forts : Conduite plus précise et tenue de route amélioréeAdhérence optimale en courbe sur les routes sèches et mouilléesDistances de freinage plus courtes, en haute vitesse assurant une sécurité optimaleLe Sport Maxx RT2 275/35-19 est conçu par la marque Dunlop, un des plus grands fabricants de pneumatiques au monde. Depuis plus d'un siècle, Dunlop anime un fort engagement entre performance et innovation. Le Sport Maxx RT2 en 275/35-19 bénéficie des avancées technologiques de la marque qui vise sans arrê.t l'excellence et la très haute performance en compétition automobile. 5452000733658