Dans le monde numérique d’aujourd’hui, la sécurité des informations est primordiale. Les gestionnaires de mots de passe sont devenus essentiels pour garantir cette sécurité, et parmi eux, “Keeper” se distingue comme une solution particulièrement robuste et adaptée aux besoins des entreprises.

Keeper : un gestionnaire de mots de passe performant et adapté aux entreprises

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les principales caractéristiques de Keeper ainsi que les éléments qui font de lui un acteur de poids sur le marché des gestionnaires de mots de passe.

Ce que vous devez retenir du Gestionnaires de mots de passe : Keeper :

Keeper offre une interface claire et fonctionnelle, traduite dans plusieurs langues, avec des options pour importer facilement des mots de passe et des fichiers CSV.

Le logiciel propose des options de sécurité avancées, telles que le nettoyage automatique de la mémoire, l’authentification à deux facteurs, et la déconnexion automatique après une période d’inactivité.

Keeper est un gestionnaire de mots de passe “tout-en-un”, permettant la gestion des mots de passe temporaires et des clés d’accès, le stockage de cartes bancaires et de documents d’identité, et la génération de mots de passe forts.

Il offre également des fonctionnalités telles que l’audit de sécurité, BreachWatch pour détecter les failles, la compatibilité avec les montres connectées, et un programme de chasse aux bugs avec des récompenses.

Une interface claire et fonctionnelle

Keeper se démarque notamment grâce à une interface épurée, bien organisée et traduite dans plusieurs langues. Que ce soit via l’application desktop, mobile ou encore les extensions pour navigateurs, tout est pensé pour faciliter l’accès aux différentes options disponibles et aider l’utilisateur à s’y retrouver facilement.

Dès la première connexion, une fenêtre discrète propose d’importer rapidement des mots de passe depuis une autre application ou un fichier CSV. En quelques clics, toutes les données sont regroupées au sein de Keeper et accessibles via l’extension pour navigateur.

Des options de sécurité avancées

Le logiciel offre également un large choix d’options en matière de sécurité. On peut citer par exemple :

Nettoyage automatique de la mémoire de l’application.

de la mémoire de l’application. Suppression automatique des fichiers locaux après cinq tentatives de connexion infructueuses.

des fichiers locaux après cinq tentatives de connexion infructueuses. Authentification à deux facteurs (2FA) pour sécuriser davantage l’accès à votre compte.

pour sécuriser davantage l’accès à votre compte. Déconnexion automatique après une certaine période d’inactivité.

Un gestionnaire de mots de passe “tout-en-un”

Keeper se veut avant tout un outil complet, et cela se ressent notamment par sa gestion des mots de passe temporaires et des clés d’accès. Il s’adapte ainsi aux besoins croissants en termes de sécurité sur les sites web. La création, le stockage et l’utilisation de ces clés sont facilités et intuitifs.

De plus, Keeper permet de sauvegarder des informations de cartes bancaires et des documents d’identité, afin de simplifier le remplissage de formulaires en ligne.

La génération de mots de passe forts selon vos propres critères est également possible avec Keeper, garantissant une sécurité maximale pour chacun de vos comptes.

Une extension pour navigateur efficace

L’extension du gestionnaire pour les navigateurs web fonctionne parfaitement et vous incite à entrer un mot de passe si elle détecte qu’aucun n’est enregistré pour une URL donnée. De plus, une fois que vous aurez sélectionné Keeper comme gestionnaire principal sur votre appareil mobile, une fenêtre contextuelle apparaîtra dès lors que vous devrez compléter un formulaire de connexion.

Audit de sécurité et BreachWatch

Comme la plupart des autres gestionnaires de mots de passe, Keeper propose une fonctionnalité d’audit de sécurité. Elle passe en revue toutes les données stockées et met en évidence les comptes qui nécessitent une attention particulière. Un score est attribué à chaque utilisateur, ce qui permet d’évaluer rapidement le niveau de sécurité global.

BreachWatch va encore plus loin en analysant vos comptes et en vous informant si des failles sont détectées. Ce service parcourt le web à la recherche des traces de mots de passe compromis et agit en conséquence.

Compatibilité avec les montres connectées

Keeper est l’un des rares gestionnaires de mots de passe à être compatible avec les montres connectées. Il est même possible d’afficher des codes 2FA directement sur l’application pour faciliter la connexion depuis des appareils publics par exemple.

Réputation, audits de sécurité et programme de chasse aux bugs

Keeper se conforme à plusieurs normes de sécurité reconnues telles que SOC2, ISO27001, FIPS-140, FedRAMP et StateRAMP. De plus, il collecte des informations minimales lors de l’inscription, comme le nom, le prénom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone (si l’utilisateur active l’authentification par SMS).

Enfin, Keeper a mis en place un programme de chasse aux bugs, centralisé sur la plateforme HackerOne. Les récompenses pour la détection de failles de sécurité peuvent aller jusqu’à 6 500 dollars pour les incidents critiques.

Keepers ne propose pas de version gratuite au-delà de son essai gratuit de 30 jours. Les tarifs sont les suivants :

Personnel : 2,92 € par mois.

Famille : 6,25 € par mois.

En conclusion, Keeper s’impose comme un gestionnaire de mots de passe fiable et adapté aux besoins des entreprises. Il offre une interface claire et fonctionnelle, une prise en charge de multiples types de données sensibles (mots de passe, cartes bancaires, etc.) ainsi que des outils d’audit pour garantir la sécurité de vos informations. Keeper se positionne donc comme un acteur de premier plan sur le marché des gestionnaires de mots de passe, méritant d’être sérieusement considéré par les particuliers comme les entreprises.