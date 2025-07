Octime unifie ses solutions RH pour le secteur santé | Gestion des effectifs optimisée

4.9/5 - (79 votes)

Le Groupe Octime fusionne OCTIME et STAFFELIO : une solution RH intégrée au service de la santé

Dans un contexte marqué par des tensions croissantes sur les ressources humaines dans le secteur de la santé, le Groupe Octime franchit une étape stratégique. Le leader français des solutions de gestion RH annonce l’unification de ses deux plateformes phares : le logiciel de planification OCTIME et l’outil de gestion des remplacements STAFFELIO. Cette nouvelle offre intégrée vise à renforcer la performance des établissements de santé et médico-sociaux, tout en répondant à leurs contraintes opérationnelles et réglementaires.

Une réponse structurelle aux enjeux RH du secteur santé

Face à la pénurie de personnel qualifié, aux contraintes budgétaires et à l’exigence croissante de qualité de vie au travail, les établissements doivent gagner en agilité. En réunissant les forces de ses deux solutions, Octime propose un outil centralisé, simple d’utilisation, capable de gérer en temps réel la planification, les absences, les remplacements et les pics d’activité.

« Nous avons conçu une solution ancrée dans la réalité du terrain, économiquement viable, pensée pour durer et répondre concrètement aux défis RH actuels », souligne Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe Octime.

🔍 Ce qu’il faut retenir de la Fusion OCTIME et STAFFELIO

📅 Contexte et chronologie

2023–2024 : Accentuation des difficultés de recrutement dans le médico-social

: Accentuation des difficultés de recrutement dans le médico-social 2025 : Décision stratégique de fusion OCTIME + STAFFELIO pour mutualiser les ressources

: Décision stratégique de fusion OCTIME + STAFFELIO pour mutualiser les ressources 29 juillet 2025 : Lancement officiel de la nouvelle plateforme unifiée

🚦 Quels services RH sont concernés ?

La solution couvre l’ensemble du cycle RH opérationnel dans les établissements sanitaires et médico-sociaux :

Fonctionnalité Avant fusion Après fusion Gestion des plannings OCTIME OCTIME + STAFFELIO intégré Remplacements et absences STAFFELIO uniquement Gestion directe dans le planning central Respect réglementaire Partiel selon l’outil Conformité légale et conventionnelle automatisée Prévision d’activité / IA Non disponible Prévision avec IA à partir de 2026

🎯 Quels bénéfices concrets pour les établissements ?

Gain de temps sur la planification, les remplacements et la paie

Réduction des surcoûts liés aux absences non anticipées

Amélioration de l’équilibre vie pro / vie perso pour les équipes

Conformité renforcée aux normes RH du secteur

Valorisation de la marque employeur et fidélisation des soignants

Une innovation soutenue par l’IA et la R&D

Avec plus de 10 % de son chiffre d’affaires investi en recherche et développement, Octime affirme sa volonté d’innovation. Dès 2026, l’éditeur proposera des fonctionnalités enrichies par l’intelligence artificielle : planification prédictive, suivi des heures, gestion des compétences, sourcing de vacataires, évaluation des performances ou encore automatisation des contrats.

« C’est une avancée structurante pour le marché. En capitalisant sur nos 25 années d’expérience et notre croissance continue, nous accompagnons la transformation durable des établissements de santé », affirme Guillaume Berbinau, Président du Groupe Octime.

À propos du Groupe Octime

Basé à Biron (Pyrénées-Atlantiques), le Groupe Octime est un acteur international de la digitalisation RH, expert en gestion des temps, plannings et remplacements. Numéro 1 dans la santé privée et le médico-social en France, Octime est également présent en Espagne, au Portugal et en Amérique Latine via ses filiales Grupo SPEC et aTurnos. En 2024, le groupe enregistrait un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros et accompagnait plus de 7 000 clients à travers le monde.

❓ Foire aux questions (FAQ)

La fusion change-t-elle l'accès aux outils existants ? Non, les utilisateurs actuels continueront à utiliser leurs accès habituels, avec une interface progressivement unifiée. Quand les fonctionnalités IA seront-elles disponibles ? Les premières fonctionnalités d'intelligence artificielle (prévision, social planning) seront activées dès début 2026.

🔗 Pour aller plus loin

Une solution RH tout-en-un : avantages clés pour les établissements

Centralisation de la planification des effectifs, remplacements et surcroîts d’activité

Gain de temps sur les tâches administratives, de la planification à la paie

Respect des obligations légales et conventionnelles

Optimisation des ressources humaines et budgétaires

Réduction de la pression organisationnelle en cas d’absences imprévues

Amélioration de la qualité de vie au travail et de l’attractivité employeur

Sécurisation des données RH et traçabilité des opérations

Des cas d’usage concrets pour les structures médicales

Qu’il s’agisse de gérer les absences récurrentes, d’anticiper les besoins lors des périodes de tension (été, épidémies, etc.) ou de recruter rapidement du personnel temporaire, la nouvelle solution d’Octime s’adapte à tous les scénarios grâce à sa flexibilité et sa puissance technologique.