Intel Gaudi : une nouvelle génération d’accélérateurs IA dans la course aux data centers

L’essor de l’intelligence artificielle génère des défis majeurs pour les infrastructures informatiques, poussant géants technologiques et fournisseurs à proposer toujours plus de puissance. Intel, acteur historique du secteur, mise désormais sur ses accélérateurs de la famille Gaudi pour suivre le rythme imposé par Nvidia et AMD dans le domaine des centres de données orientés IA.

Origine et spécificités de la gamme Gaudi

Le projet Gaudi a été lancé par Intel afin d’offrir une alternative crédible aux architectures GPU dominantes en intelligence artificielle. Ces puces ne sont pas uniquement conçues pour le calcul classique mais visent spécifiquement à traiter les charges de travail massives liées à l’apprentissage automatique, l’entraînement de réseaux neuronaux et l’inférence IA.

Particulièrement avec Gaudi 3, Intel franchit un cap technologique. Cette troisième génération repose sur une gravure fine de 5 nm. Grâce à ce procédé, ces processeurs accélérateurs affichent une efficacité énergétique revue à la hausse ainsi qu’une densité de performance nettement améliorée. Le design multiniveau favorise une bande passante mémoire importante, répondant ainsi aux besoins des modèles IA de dernière génération.

Intégration des Intel Gaudi 3 chez Dell et IBM

En 2025, Dell opte pour les accélérateurs Intel Gaudi 3 dans son serveur PowerEdge XE7740, épaulant la concurrence de Nvidia H200 NVL dans ces solutions haute performance. Ce serveur au format 4U accepte jusqu’à huit cartes accélératrices Gaudi ou Nvidia, pour répondre à une demande croissante en flexibilité et évolutivité côté charges IA intensives.

L’arrivée de Gaudi 3 dans le portefeuille Dell marque une étape stratégique. Les utilisateurs professionnels bénéficient d’un éventail plus large, qu’il s’agisse de rechercher une meilleure gestion thermique (le modèle restant refroidi par air) ou de maximiser la scalabilité sans sacrifier la densité des serveurs. L’intégration de Gaudi 3 comme option souligne la montée en maturité de la solution Intel dans un écosystème où l’offre d’alternatives se faisait attendre.

Dans le secteur du cloud, IBM a misé sur Gaudi 3 pour enrichir ses services IA destinés aux entreprises. Les clients disposent désormais d’une plateforme capable de faire évoluer leurs charges de travail GenAI, d’optimiser tant l’aspect inférence que le fine tuning des modèles déployés dans l’environnement IBM Cloud.

La mise à disposition des puces Gaudi 3 sur IBM Cloud vise à permettre aux sociétés de tester, déployer puis ajuster à grande échelle des applications fondées sur des modèles IA avancés. Elle permet aussi d’envisager une gestion évolutive face aux pics de demandes liés à la croissance exponentielle des usages de l’intelligence artificielle en entreprise.

Malgré les innovations techniques, l’adoption des puces Gaudi reste pour le moment moins rapide comparée aux solutions déjà bien implantées comme celles de Nvidia ou AMD. Pourtant, la présence remarquée de Gaudi 3 dans des offres phares comme celles de Dell et d’IBM indique une évolution dans les usages, notamment grâce à la promesse de performances compétitives et d’un rapport coût-efficacité intéressant.

Les acteurs désireux de diversifier leurs architectures profitent de cette ouverture pour éviter toute dépendance technologique, ce qui alimente une tendance vers davantage de pluralité dans les choix matériels pour l’IA.

Caractéristiques techniques des accélérateurs Gaudi 3

Gaudi 3 se distingue par sa conception axée sur l’efficacité et la compatibilité cloud-native. Offrant une interconnexion optimisée, il est architecturé pour faciliter les communications entre plusieurs accélérateurs, point capital pour le traitement en parallèle des données massives.

La bande passante mémoire élevée se conjugue à des capacités de traitement accrues, permettant de cibler efficacement l’entraînement de grands modèles linguistiques, les analyses prédictives et les workloads du secteur industriel ou médical.

Gravure en 5 nm

Bande passante mémoire améliorée

Interfaces On-Die dédiées à l’interconnexion haut débit

Gestion affinée de la consommation énergétique

Compatibilité logicielle avec les frameworks IA courants

Grâce à l’intégration native avec les principaux frameworks d’apprentissage profond, les développeurs bénéficient d’une expérience similaire à celle offerte par les GPU concurrents, tout en pouvant tirer parti des optimisations spécifiques Gaudi via SynapseAI, la plateforme logicielle d’Intel dédiée.

Processeur Technologie Bande passante mémoire Usage principal Gaudi 2 7 nm plus faible Apprentissage IA général Gaudi 3 5 nm plus élevée HPC, IA, data centers

Rivalité sur le marché des accélérateurs IA : une alternative à Nvidia ?

Intel ambitionne clairement de poser Gaudi 3 comme une option solide face à la référence du secteur, Nvidia, qui domine aujourd’hui largement les data centers spécialisés dans l’IA. La capacité portée par Gaudi 3 à gérer d’importants volumes de données et de calculs simultanés pourrait séduire les grandes organisations en quête de souplesse et de coûts maîtrisés.

Derrière cette stratégie, Intel cherche à capter une part du marché très compétitif des accélérateurs IA en jouant sur les points sensibles des clients, tels que la disponibilité, l’ouverture logicielle et les prix. Plus discrets qu’AMD ou Nvidia sur le segment IA muni de GPU, les nouveaux accélérateurs Intel commencent peu à peu à susciter l’intérêt, alimentant de nouvelles dynamiques dans la structuration des infrastructures de calcul modernes.

