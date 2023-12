Insomniac Games face aux attaques de ransomware : quels enseignements tirer ?

Alors que leur dernier blockbuster, Spider-Man 2, continue d’apparaître dans plusieurs classements des meilleurs jeux vidéo de l’année, les studios Insomniac Games traversent une période difficile à la suite d’une importante violation de données.

Cet événement nous incite à réfléchir sur les enjeux liés à la cybersécurité et aux responsabilités des développeurs de jeux vidéo.

Le piratage informatique en bref

Les informations confidentielles divulguées concernent le projet très attendu Wolverine, ainsi que la feuille de route d’Insomniac Games jusqu’en 2030.

Des données internes et personnelles sont également entre les mains du groupe à l’origine de l’attaque : Rhysida. Ce groupe spécialisé dans les ransomwares possède un modus operandi bien établi :

Développer des logiciels malveillants et les louer à des pirates informatiques

Paralyser les infrastructures informatiques de leurs cibles

Extorquer des fonds en menaçant de publier les données volées

Le secteur du jeu vidéo est particulièrement vulnérable à ce type d’attaques en raison de la valeur économique et médiatique des données dérobées.

Des précédents marquants

Avant Insomniac Games, d’autres studios emblématiques ont été confrontés à des fuites de données et des attaques informatiques. Par exemple :

En septembre 2022, Rockstar Games a subi la publication en ligne d’images du jeu Grand Theft Auto VI.

En 2021, le groupe HelloKitty a ciblé CD Projekt Red, dérobant notamment le code source complet du jeu Cyberpunk 2077.

En avril 2020, Naughty Dog a vu des extraits de son jeu The Last of Us Part II fuiter avant sa sortie officielle.

Quelles conséquences pour les développeurs et les joueurs ?

Les conséquences d’une attaque informatique peuvent être considérables pour un studio de développement. En plus des coûts financiers liés à la gestion de la crise et au renforcement des mesures de sécurité, l’entreprise doit faire face à une atteinte à sa réputation et à la confiance des joueurs.

De leur côté, les joueurs peuvent également subir les conséquences indirectes de ces piratages, comme des retards dans le développement ou la publication d’un titre attendu. Qui plus est, la divulgation de données personnelles peut entraîner des risques accrus de fraude et d’usurpation d’identité.

L’importance de la cybersécurité pour protéger les acteurs du secteur

Pour éviter de telles situations, les studios de jeux vidéo doivent investir dans des systèmes de protection adaptés et mettre en place des processus rigoureux de gestion des données sensibles. Il est également primordial d’informer et de former les employés sur les risques liés à la cybersécurité, afin de renforcer la résilience globale face aux attaques informatiques.

Des initiatives pour soutenir les victimes et lutter contre le fléau du ransomware

Face à la recrudescence des attaques de ransomware, diverses initiatives visent à accompagner les victimes et à lutter contre ce phénomène.

La solidarité intra-secteur : par exemple, Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, a exprimé son soutien sur Twitter suite à l’attaque subie par Insomniac Games.

par exemple, Neil Druckmann, co-président de Naughty Dog, a exprimé son soutien sur Twitter suite à l’attaque subie par Insomniac Games. Les collaborations entre acteurs publics et privés : elles permettent de mutualiser les ressources et les compétences pour investiguer et agir contre les groupes criminels qui pratiquent le ransomware.

elles permettent de mutualiser les ressources et les compétences pour investiguer et agir contre les groupes criminels qui pratiquent le ransomware. Le partage d’informations et de bonnes pratiques : au sein du secteur du jeu vidéo ou plus largement au niveau des entreprises touchées par ces menaces, il est important de capitaliser sur les retours d’expérience pour mieux se prémunir.

Une prise de conscience collective pour ne pas céder à la menace

Pour endiguer efficacement le phénomène des ransomwares, une mobilisation de tous les acteurs concernés est nécessaire. Des mesures préventives de cybersécurité, telles que l’adoption de systèmes de sécurité performants et la formation des employés, peuvent réduire les risques d’attaques. En outre, le refus de payer les rançons et la coopération entre les entreprises visées pourraient dissuader les cybercriminels.

En somme, les attaques subies par Insomniac Games et d’autres studios montrent l’importance d’une vigilance accrue et d’une collaboration étroite au sein du secteur du jeu vidéo pour lutter contre ces menaces et protéger la créativité qui en fait la richesse.