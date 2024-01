Atlantic Chauffe-eau thermodynamique 250 litres Atlantic Calipso connecté

Chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso Connecté. La meilleur solution dédiée au neuf pour le production d' eau chaude sanitaire . Fonctionnement du chauffe eau thermodynamique : Le nouveau chauffe eau Atlantic Calypso possède une pompe à chaleur intégrée qui utilise les calories gratuites se trouvant dans l'air ambiante de la pièce. Cet air réchauffe le fluide caloporteur se trouvant dans le compresseur qui a son tour comprime le fluide pour faire augmenter sa température et sa pression. Ce fluide est alors transformé en vapeur haute pression puis en état liquide dans le condenseur. Il cède alors sa chaleur pour réchauffer l'eau stockée dans le ballon thermodynamique . Grâce à cette solution, le chauffe eau thermodynamique reste la solution la plus économique du marché pour chauffer votre eau chaude sanitaire . Nouvelle technologie "chauffe thermodynamique spécial RT2012": Ce ballon thermodynamique Atlantic Calypso répond aux nouvelles normes de la RT2012. - Il est compatible aux tests de perméabilité (0,2m3/h/m²) - L'accostage des pièces et passages de câbles assure une parfaite étanchéité. - Un COP supérieur à 3 (7°C, profil L, selon la norme EN 16147) - Ce chauffe-eau très performant permet de produire l' eau chaude sanitaire à moidre coût. Les chauffe-eau thermodynamiques CALYPSO sont intelligents et connectés pour améliorer votre confort d’utilisation au quotidien : Chauffe-eau connecté : avec l’application Atlantic Cozytouch, vous pilotez votre ballon à distance depuis votre smartphone ou votre tablette et visualisez l’état de vos consommations. Finis les gaspillages ! Chauffe-eau intelligent : en mode auto, votre chauffe-eau Calypso adapte automatiquement la production d’eau chaude à la consommation de votre foyer Un boitier de commande simple et intuitif, avec fonction boost (chauffe plus rapide de l’eau sur 1 à 7 jours) et mode absence (pour ne pas consommer quand vous n’êtes pas chez vous) Une acoustique améliorée pour un chauffe-eau plus silencieux Une gamme complète, adaptée à tous les foyers Chauffe eau thermodynamique Atlantic Calypso, la qualité assuré. Ce chauffe-eau est conçu et fabriqué par Atlantic en France Ce chauffe eau thermodynamique est conforme aux exigences réglementaires RT2012 et dispose d'un Coefficient de Performance supérieur à 3. Sa durée de vie est prolongée jusqu'à 2 fois** plus longtemps grâce à sa protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride. * Jusqu’à 75% d’économies : sur la facture d’électricité en eau chau