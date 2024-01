Rochas Secret De Rochas Rose Intense - Rochas Eau De Parfum Spray 100 ML

D'après Jean-Michel Duriez, Secret de Rochas Rose Intense met en valeur la sensualité d'une femme et donne une nouvelle dimension à son allure inimitable. Il s'inspire de l'audace et de la joie de vivre parisiennes. "J'ai souhaité créer une atmosphère de boudoir avec ce parfum. Le boudoir d'une femme est la pièce privée qui lui appartient complètement, un endroit où elle peut protéger tous ses secrets : ses secrets de beauté, ses parfums, et le reste. Il s'est imposé comme l'inspiration idéale pour Secret de Rochas Rose Intense puisque cet endroit spécial est la quintessence du charme et du mystère féminins.”