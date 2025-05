4.9/5 - (55 votes)

L’organisation d’un événement d’entreprise s’expose généralement à cinq erreurs courantes. Conseils pour les éviter.

Un événement d’entreprise permet de renforcer l’image de marque d’une société et de motiver ses travailleurs. Pour qu’il en soit ainsi, il faut une planification irréprochable. C’est dire que certaines erreurs courantes ne doivent pas se produire. En voici cinq et comment empêcher qu’elles surviennent.

Erreur 1 : ne pas définir les objectifs de l’événement d’entreprise

Une manifestation d’entreprise peut avoir pour but :

le lancement d’un produit ;

l’amélioration du team building ;

le renforcement de la notoriété de marque, etc.

Quels que soient les résultats envisagés, ils ne sauraient être atteints si l’on ne prend pas le temps de les déterminer convenablement.

Un événement d’entreprise sans objectifs prédéfinis manquera d’impact. Une bonne évaluation du retour sur investissement s’avère impossible dans ces circonstances.

Comment éviter cette erreur ? En recourant à la méthode SMART qui se décline en :

spécifique pour S ;

mesurable pour M ;

atteignable pour A ;

réalisable pour R ;

temporel pour T.

Voici un exemple concret d’application de cette technique dans la formulation d’un objectif.

Il est vague de dire : « Accroître la notoriété de la société ».

Il vaut mieux préférer : « Faire connaître l’entreprise à 500 nouveaux participants et occasionner 250 interactions sur LinkedIn au cours de l’événement ».

Erreur 2 : ne pas maîtriser son public cible

Méconnaître sa cible conduit généralement à une planification inadaptée. Ce qui occasionne une faible participation et un désintérêt des intervenants. L’image de l’entreprise en pâtit forcément.

Il est possible d’éviter un tel insuccès en procédant à des sondages et à des enquêtes lors de la préparation de l’événement.

Passer au crible les données comportementales aidera à identifier des habitudes et des préférences de la cible. Voilà de quoi personnaliser sa communication.

Erreur 3 : ne pas accorder du poids à la promotion de l’événement

Une foule de préoccupations hante les esprits de nos jours. Attirer l’attention de ceux que l’on vise est un défi. Les convaincre d’adhérer à une manifestation l’est encore plus.

Ce serait donc une méprise monumentale que de ne pas communiquer de façon adéquate pour promouvoir un événement d’entreprise. Les risques encourus sont nombreux :

peu de visibilité ;

faible affluence ;

perte d’opportunités pour l’entreprise ;

objectifs non atteints, etc.

Que faire ? Prendre d’assaut les réseaux sociaux, la presse et l’emailing avec des messages clairs sur les bénéfices que pourraient en tirer les participants.

Erreur 4 : négliger les détails logistiques

La planification et la gestion méticuleuse des aspects logistiques assurent le bon déroulement d’un événement d’entreprise.

Cela englobe la sélection du lieu, la coordination avec les traiteurs, la gestion de l’hébergement et du transport, ainsi que la mise à disposition du matériel nécessaire.

Ne pas prendre au sérieux ces paramètres entraîne des imprévus qui nuisent à la qualité de l’événement et à la réputation de l’entité organisatrice.

Dans de pareilles conditions, c’est avec une impression négative que repartent les participants. Cela a pour conséquence de mettre à mal la relation avec la clientèle, les partenaires ainsi qu’avec les employés.

Afin de ne pas en arriver là, l’établissement d’une liste exhaustive de toute la logistique s’impose.

La coordination avec les prestataires doit être rigoureuse, tout comme la prévoyance des plans de secours pour pallier les situations inattendues. Signalisation, accessibilité et confort des participants méritent une attention particulière.

Erreur 5 : faire l’impasse sur l’évaluation du ROI de la manifestation

La mesure du retour sur investissement (ROI) d’un événement d’entreprise est essentielle pour évaluer son impact et justifier les ressources investies.

Sans une analyse approfondie des résultats, il est difficile de déterminer si l’événement a atteint ses objectifs et s’il a généré une valeur ajoutée pour l’entreprise. Négliger cette étape peut entraver l’amélioration des événements futurs.

L’incapacité à mesurer le ROI rend difficile la justification de l’investissement consenti.

Sans données concrètes, il est ardu de prouver que la manifestation a eu un impact probant sur la notoriété de la marque, les ventes ou l’engagement des employés.

De même, repérer ce qui n’a pas fonctionné est pénible. De fait, on ne sait pas comment rectifier le tir pour les fois à venir.

Que convient-il de faire ? Les bonnes pratiques préconisent de déterminer à l’avance les indicateurs de performance.

Il s’agit notamment :

du nombre de participants ;

de la croissance des ventes ;

des retombées médiatiques ;

du nombre de prospects obtenus, etc.

Tout bon bilan ne peut se faire qu’à partir de données fiables. La collecte de celles-ci se doit d’être rigoureuse. Ce n’est qu’à ce prix qu’on peut se donner les chances d’analyser les résultats comme il se doit afin d’apprécier l’impact de l’événement d’entreprise. C’est souvent aussi l’occasion de déceler si l’on doit rectifier le tir par endroit ou pas.