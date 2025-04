ENSOLEILLE Cadenas à Combinaison, Cadenas à Code Cadenas à Combinaison Étanche et Antirouille Serrure pour Familles, Ecoles,Entreprises,Casiers et Autres Lieux

【 Combinaison de cadenas à 5 lettres】 Chaque cadran est composé de 5 cadrans et de 10 lettres. Vous pouvez choisir parmi plus de 100 000 lettres. les gens auront du mal à le casser. La combinaison est réinitialisable, vous êtes donc libre de changer le code. 【 Aucune clé nécessaire】Facile à utiliser. lettre est facile à lire, il est facile de définir ou de réinitialiser votre mot de passe personnel. C'est beaucoup plus pratique que les serrures conventionnelles. 【Design élégant】La surface du vernis de cuisson est une garantie de bonne qualité, facile à porter. Cet anneau de verrouillage plus grand rend le cadenas adapté à plusieurs occasions. 【Construction robuste】Fabriqué avec une structure durable en alliage de zinc et en acier, le cadenas à combinaison est antirouille, anti-coupure et résistant aux intempéries. 【Usages multiples 】Design portable et compact, les cadenas à combinaison sont largement utilisés à l'école, au bureau, dans la salle de sport, à la maison, à l'intérieur et