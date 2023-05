Quelles sont les imprimantes à acheter en 2023 ?

Compatible Panasonic KX P2023, Ruban Panasonic KXP145 CartoucheMania vous propose une grande sélection de Ruban Panasonic KX P2023 compatibles et originaux.Choisissez le Ruban Panasonic P2023 qui correspond au mieux à votre besoin.Le Ruban Panasonic original. Le Ruban Panasonic compatible pour les impressions de tous les jours.Le Ruban compatible Panasonic Premium pour un résultat pratiquement identique au Ruban original mais à moindre coût.

Si vous cherchez une nouvelle imprimante pour votre bureau ou votre domicile, il est essentiel de trouver celle qui répondra le mieux à vos besoins en termes de qualité d’impression, de vitesse et de prix.

Dans cet article, nous vous présentons quelques-unes des meilleures imprimantes disponibles en 2023, en mettant l’accent sur différents critères tels que les fonctionnalités multifonction, la capacité d’impression en couleur et le coût des cartouches d’encre.

Alors, quelles sont les imprimantes à surveiller cette année ?

Découvrez notre sélection ci-dessous.

Les meilleures imprimantes multifonction

Les imprimantes multifonction offrent une gamme de fonctionnalités intégrées, telles que:

la copie,

la numérisation

le fax.

Ces appareils sont particulièrement adaptés aux petites entreprises et aux bureaux à domicile qui souhaitent optimiser leur espace et leur productivité.

Canon PIXMA TR4550

La Canon PIXMA TR4550 est une imprimante multifonction à jet d’encre qui offre une excellente qualité d’impression et un grand nombre de fonctionnalités pour un prix abordable. Elle est équipée d’un chargeur automatique de documents (ADF) permettant de numériser ou copier plusieurs pages à la fois, et prend en charge l’impression recto verso automatique.

Grâce à ses cartouches d’encre séparées , vous ne remplacerez que la couleur épuisée, ce qui permet de réduire les coûts d’exploitation. La connectivité sans fil et l’application Canon PRINT facilitent l’impression depuis votre smartphone ou tablette.

Epson WorkForce WF-2830DWF

L’Epson WorkForce WF-2830DWF est une autre imprimante multifonction à jet d’encre qui offre un excellent rapport qualité-prix. Sa vitesse d’impression est impressionnante, avec 10 pages par minute en noir et blanc et 5 pages par minute en couleur. Elle dispose également d’un ADF de 30 pages et prend en charge l’impression recto verso automatique.

Les cartouches d’encre sont également séparées, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement. L’Epson iPrint est une application qui facilite l’impression depuis un appareil mobile.

Les meilleures imprimantes laser couleur 2023

Les imprimantes laser couleur sont idéales pour les entreprises et les particuliers qui ont besoin d’imprimer régulièrement des documents en couleur en grande quantité. Elles offrent généralement une meilleure qualité d’impression que les imprimantes à jet d’encre, ainsi qu’une vitesse d’impression plus rapide.

Canon i-SENSYS LBP613Cdw

La Canon i-SENSYS LBP613Cdw est une imprimante laser couleur performante et abordable. Elle offre une vitesse d’impression de 18 pages par minute en noir et blanc et en couleur, ainsi qu’une résolution d’impression maximale de 1200 x 1200 dpi pour des textes nets et des images éclatantes.

La connectivité sans fil et Ethernet intégrée permet de partager l’imprimante avec plusieurs utilisateurs et appareils. La fonction d’impression recto verso automatique permet de réduire la consommation de papier et les coûts de fonctionnement.

HP Color LaserJet Pro M255dw

L’HP Color LaserJet Pro M255dw est une imprimante laser couleur de haute qualité qui offre des performances impressionnantes et une grande facilité d’utilisation.

Elle offre une vitesse d’impression de 22 pages par minute en noir et blanc et en couleur, et une résolution maximale de 600 x 600 dpi.

Elle dispose également d’une connectivité sans fil et Ethernet, ainsi que d’un écran tactile couleur pour une navigation facile.

L’impression recto verso automatique est également prise en charge, tout comme l’impression depuis un appareil mobile grâce à l’application HP Smart.

Les imprimantes les plus économiques en encre 2023

L’un des principaux coûts associés à l’utilisation d’une imprimante est le prix des cartouches d’encre. Certaines imprimantes sont conçues pour minimiser ces coûts en utilisant des cartouches d’encre plus efficaces ou en offrant des options d’impression plus économes.

Epson EcoTank ET-2750

L’Epson EcoTank ET-2750 est une imprimante à jet d’encre conçue pour offrir des coûts d’impression extrêmement bas grâce à son système de réservoirs d’encre rechargeables. Ces réservoirs d’encre remplacent les cartouches traditionnelles et peuvent contenir suffisamment d’encre pour imprimer jusqu’à 7 500 pages en noir et blanc et 6 000 pages en couleur, ce qui réduit considérablement les coûts d’encre à long terme.

L’imprimante offre également des vitesses d’impression respectables et prend en charge l’impression recto verso automatique. La connectivité sans fil et l’intégration avec les applications mobiles d’Epson facilitent également l’impression à partir de divers appareils.

Canon PIXMA G3501

La Canon PIXMA G3501 est une autre imprimante à jet d’encre avec un système de réservoirs d’encre rechargeables qui permet de réduire significativement les coûts d’impression. La capacité d’encre de l’imprimante est suffisante pour imprimer jusqu’à 6 000 pages en noir et blanc et 7 000 pages en couleur.

En plus de son design économique, la PIXMA G3501 offre des vitesses d’impression respectables et prend en charge l’impression recto verso. La connectivité sans fil est également présente, tout comme la compatibilité avec l’application Canon PRINT pour imprimer facilement à partir de votre smartphone ou tablette.

Imprimantes adaptées aux photographes et aux graphistes

Pour les photographes et les graphistes, la qualité d’impression est souvent l’élément le plus crucial lors du choix d’une imprimante. Les imprimantes professionnelles de cette catégorie offrent généralement une qualité d’impression supérieure et une gamme de couleurs plus étendue que les imprimantes standard.

Canon PIXMA Pro-100

La Canon PIXMA Pro-100 est une imprimante à jet d’encre conçue pour offrir des impressions photo de qualité professionnelle. Grâce à son système d’encre à 8 couleurs et à sa résolution maximale de 4800 x 2400 dpi, elle produit des images aux couleurs vives et aux détails incroyables.

L’imprimante prend également en charge l’impression sans bordure jusqu’à 13 x 19 pouces et offre une connectivité sans fil et Ethernet. L’application Canon PRINT facilite l’impression depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Epson SureColor P800

L’Epson SureColor P800 est une imprimante à jet d’encre professionnelle conçue pour les photographes et les graphistes exigeants. Elle utilise un système d’encre pigmentée UltraChrome HD à 9 couleurs pour produire des impressions d’une qualité exceptionnelle et d’une grande longévité.

La résolution maximale de 2880 x 1440 dpi garantit des images détaillées et nettes, et l’imprimante peut gérer des supports allant jusqu’à 17 pouces de large. La connectivité sans fil et Ethernet permet d’imprimer facilement à partir de divers appareils.

Imprimantes pour les besoins spécifiques

Certaines situations peuvent nécessiter des imprimantes avec des fonctionnalités ou des capacités spécifiques, telles que l’impression mobile ou l’impression d’étiquettes. Voici quelques options qui répondent à ces besoins particuliers.

Brother MFC-L2750DW

Le Brother MFC-L2750DW est une imprimante multifonction laser monochrome qui offre une vitesse d’impression rapide de 36 pages par minute. Elle est idéale pour les bureaux qui nécessitent principalement l’impression de documents en noir et blanc.

En plus de la qualité et de la vitesse d’impression, cette imprimante offre également des fonctionnalités telles que la numérisation, la copie et le fax, ainsi que l’impression recto verso automatique. La connectivité sans fil et Ethernet permet à plusieurs utilisateurs d’imprimer à partir de différents appareils.

DYMO LabelWriter 450

Le DYMO LabelWriter 450 est une imprimante d’étiquettes thermique qui permet d’imprimer rapidement et facilement des étiquettes pour les colis, les dossiers, les classeurs et bien plus encore. Elle offre une résolution maximale de 600 x 300 dpi et peut imprimer jusqu’à 51 étiquettes par minute.

Cette imprimante est compatible avec les logiciels DYMO Label, qui offrent un grand choix de modèles d’étiquettes et de polices de caractères. La connexion USB facilite l’impression à partir d’un ordinateur.

Conclusion

Le choix de l’imprimante idéale dépendra de vos besoins spécifiques en termes de qualité d’impression, de vitesse, de fonctionnalités et de coûts d’exploitation. En fonction de l’utilisation que vous en ferez, l’une des imprimantes mentionnées dans cet article pourrait s’avérer être le choix parfait pour vous.

Que vous recherchiez une imprimante multifonction pour optimiser votre productivité, une imprimante laser couleur pour des impressions en grande quantité, une imprimante économique en encre pour réduire les coûts à long terme, ou une imprimante adaptée aux photographes et aux graphistes, il existe des options pour répondre à tous les besoins et tous les budgets.