Les DSI face aux défis du travail hybride et à distance | Principaux enjeux et solutions

Dans le contexte actuel du marché du travail, de plus en plus d’entreprises adoptent des modèles de travail hybrides et à distance. Cela oblige les services informatiques (DSI) à repenser leur approche pour fournir un soutien constant et adapté aux besoins de leurs employés.

Défis du travail hybride et à distance

Dans cet article, nous aborderons les principaux enjeux et solutions pour mieux gérer cette nouvelle réalité.

Le travail hybride, une tendance durable

Selon Shamus McGillicuddy, 96% des organisations informatiques déclarent soutenir des travailleurs hybrides. La crise de la Covid-19 a été le catalyseur de cette transformation, avec une augmentation constante du travail à distance même après la pandémie. Aujourd’hui, les entreprises estiment que 43% de leur personnel travaille depuis leur domicile et que d’ici 2025, près de la moitié des employés travailleront en dehors de l’environnement de bureau. Il devient donc essentiel pour les DSI de s’adapter à ces changements et de relever les défis qui en découlent.

Les problèmes de sécurité et de contrôle

L’un des principaux enjeux pour les services informatiques concerne la sécurité et le contrôle des données. En effet, 31% des personnes interrogées ont indiqué que la conformité et la sécurité étaient leurs principales préoccupations. Les travailleurs à distance utilisent plusieurs applications depuis différents endroits, ce qui rend la protection et la gestion des accès aux données encore plus critiques.

De plus, de nombreux employés manipulent des données sensibles sans pour autant bénéficier de la protection offerte par les dispositifs de sécurité réseau. Cela représente un défi supplémentaire pour les DSI qui doivent garantir que les informations restent protégées quelle que soit la localisation de l’employé.

Manque de personnel qualifié

24% des répondants ont également signalé un manque de personnel qualifié pour soutenir le travail à distance. Les équipes informatiques se retrouvent ainsi souvent débordées et incapables de répondre correctement aux demandes de support et d’assistance technique des employés. Il est primordial pour les DSI de former leur personnel et de renforcer leurs ressources humaines pour mieux gérer ces problèmes.

Problèmes de connexion WiFi à domicile

Problèmes de distance des applications qui augmentent la latence du réseau

Qualité de l’ISP

Utilisation de la bande passante par les membres de la famille ou les colocataires

Routage inefficace d’Internet

Congestion ISP lors des heures de pointe

Concurrence avec d’autres utilisateurs sur le WiFi partagé dans les logements multi-unités

Solutions pour faire face aux défis du travail hybride

Pour relever ces défis, les équipes réseau mettent en place différentes stratégies et investissent dans de nouvelles technologies. Parmi ces solutions, on retrouve notamment :

Mise à jour des capacités de commutation et de WiFi

76% des répondants ont signalé une augmentation de la demande en bande passante sur site, ce qui nécessite une mise à niveau du WiFi pour répondre aux nouveaux besoins de mobilité. Les entreprises doivent également investir dans des technologies de commutation adaptées pour garantir la qualité et la rapidité des connexions.

Technologies basées sur la localisation

83% des professionnels interrogés étudient des technologies basées sur la géolocalisation pour améliorer la performance du réseau et optimiser le routage des données. Ces solutions permettent de mieux gérer les problèmes de latence et d’assurer que les employés bénéficient d’une connexion rapide et stable.

Automatisation de la sécurité réseau

Pour faire face aux enjeux de sécurité, les DSI doivent automatiser certains aspects de la protection des données et de l’accès au réseau. Des solutions telles que l’automatisation de la sécurité intégrée, la gestion centralisée et l’optimisation du réseau sont indispensables pour assurer la sécurité des employés et des entreprises.

En conclusion, les services informatiques doivent se préparer aux défis posés par le travail hybride et à distance. De meilleures solutions en termes de sécurité, de contrôle et de soutien technique sont essentielles pour assurer la réussite des entreprises et garantir un environnement de travail sécurisé et efficace pour tous leurs employés.