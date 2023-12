Les CIO français privilégient Nutanix pour relever les défis du multicloud

Lors de l’événement .NEXT à Paris le 21 novembre, la société spécialiste de l’hyperconvergence Nutanix a réuni plus de 1500 partenaires et clients. Parmi les sujets abordés, la transition vers une plateforme unifiée pour faciliter la gestion des données dans un monde multicloud de plus en plus complexe et onéreux.

Nutanix gagne du terrain en France

Selon Rajiv Ramaswami, PDG de Nutanix, 99% des CIOs ont déjà déplacé leurs applications d’une plateforme à une autre mais la plupart estiment que ce n’est ni simple ni bon marché. Afin de sortir des silos et de tirer parti des avantages d’une plateforme unifiée pour gérer toutes leurs données, les entreprises françaises se tournent de plus en plus vers Nutanix. L’entreprise a pu discuter avec son audience française lors de cet événement afin de présenter sa stratégie consistant à passer d’un acteur historique de l’hyperconvergence vers la fourniture de services multicloud et de solutions à la demande.

L’intelligence artificielle : en phase expérimentale

Rajiv Ramaswami précise que si les entreprises s’intéressent à l’IA, c’est principalement pour des phases d’expérimentation. Il faudra attendre encore 1 ou 2 ans pour voir des mises en production concrètes. Les priorités actuelles sont la gestion de l’infrastructure, la réduction des coûts et l’amélioration de la maintenabilité du système tout en diminuant les ressources humaines allouées aux tâches d’administration et de gestion informatique.

Des clients français convaincus

Nutanix relève plusieurs challenges pour aider les entreprises françaises à réussir leur transition numérique. Parmi les exemples mentionnés lors de cette conférence :

Cdiscount , qui affirme exploiter plus de 90% de ses 4 000 machines virtuelles sur Nutanix, ce qui lui a permis de réduire considérablement le nombre d’équivalents temps plein de 6 à seulement 1. L’entreprise met également en place une infrastructure physique chez Lenovo et AMD pour optimiser davantage les coûts.

Vialink , spécialiste du logiciel de signature électronique, s'est tourné vers Nutanix pour économiser du temps sur l'administration et les mises à jour du système. Toutefois, il souligne qu'il n'existe pas de solution native pour une migration physique vers virtuel en une fois sur Nutanix.

Pour remplacer son infrastructure vieillissante VMware, le détaillant de lingerie Etam a également fait appel à Nutanix. La mise en place de sites de reprise après sinistre et de points de récupération répliqués de manière asynchrone a été simplifiée grâce aux politiques NKE basées sur des étiquettes.

L’Europe, fer de lance pour Nutanix

L’entreprise attache une importance particulière au marché français et européen, au point d’organiser sa prochaine conférence mondiale .NEXT à Barcelone. Les problématiques de souveraineté sont également au cœur des préoccupations, notamment pour les acteurs du secteur public.

Nutanix compte ainsi capitaliser sur son partenariat avec Microsoft et Cisco pour proposer des solutions répondant aux enjeux de souveraineté tout en permettant aux entreprises françaises de s’appuyer sur une plateforme unifiée pour faciliter la gestion multicloud et optimiser leurs coûts.