KO Accidents : le classement chamboulé lors de l’étape-marathon de 48 heures du Dakar 2024

L’édition 2024 du Dakar surprend encore les fans avec une nouveauté : l’étape marathon de 48 heures. Prévue pour se dérouler jeudi et vendredi, cette étape aux multiples innovations promet d’être épique et fera la différence parmi les concurrents.

Une seule étape répartie sur 48 heures

Pour la première fois dans l’histoire de la course, une étape va s’étendre sur deux journées au lieu d’une seule. Les participants devront toujours parcourir une section chronométrée spéciale ainsi qu’un parcours de liaison, mais il y aura quelques variations à ce format traditionnel.

Au lieu de suivre un seul trajet commun pour cette étape marathon, motos et voitures emprunteront des itinéraires différents, bien qu’ils partent et terminent tous à Shubaytah. Chaque catégorie devra couvrir 209 km de liaison, mais la section spéciale sera différente pour chaque catégorie : 626 km pour les motos et 572 km pour les voitures. Stop obligatoire jeudi à 16h : un dispositif exceptionnel obligeant tous les pilotes à arrêter leur course le premier jour à 16 heures, puis reprendre le lendemain de là où ils se sont arrêtés.

Des camps isolés pour passer la nuit

Pendant cette étape inédite, les concurrents devront passer une nuit isolée au beau milieu du désert après s’être arrêtés à 16h. Ils devront rejoindre l’un des sept campements prévus pour dormir sous tente et se reposer avant de reprendre la course le vendredi matin.

Les camps sont indiqués par des lettres allant de A à G avec un premier point d’arrêt au kilomètre 200, puis d’autres tous les 20 km environ.

attendent les pilotes : ils ne disposent que d’une tente, d’un sac de couchage et de rations militaires pour leur repas du soir (pâtes à la tomate et riz). Aucun contact avec le reste de la course n’est possible durant cette nuit, afin de couper les pilotes du monde extérieur sans accès aux informations sur les performances et classements des autres participants.

Les conséquences sur le classement général

Cette étape marathon de 48 heures a déjà provoqué de nombreuses surprises lors de sa première partie ce jeudi. Sébastien Loeb a réussi à grimper dans le classement général, tandis que Carlos Sainz a pris la tête de la compétition. La Toyota de Yazeed Al Rajhi, leader du début de rallye, a été contrainte à l’abandon suite à un accident.

Une fin d’étape pleine de défis pour les concurrents

Vendredi matin, les pilotes ont dû repartir dès l’aube pour terminer la section chronométrée de cette étape historique. Les dunes du désert sont à l’honneur sur les derniers kilomètres, mettant les nerfs et la détermination des compétiteurs à rude épreuve.

Après cette étape marathon de 48 heures, Dakar-2024 offrira une journée de repos bien méritée aux concurrents avant une nouvelle semaine de course palpitante !

L’introduction d’une étape-marathon de 48 heures dans le format du Dakar a ajouté un élément de nouveauté aussi excitant qu’inédit. Les conséquences sur la course, en termes de stratégie, d’endurance et de ressources seront analysées par les participants et leurs équipes, qui auront tous appris quelque chose au cours de cette aventure hors norme dans les sables du désert.