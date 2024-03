Problèmes de courroie de distribution sur les moteurs PureTech : ce qu’il faut savoir pour obtenir la prise en charge

Face à la popularité du moteur 3 cylindres 1.2 PureTech développé par l’ancien groupe PSA et maintenant détenu par Stellantis, plusieurs problèmes liés à la courroie de distribution sont mis en lumière. Dans cet article, nous faisons le point sur ces défauts qui continuent de faire parler d’eux.

Le succès du moteur PureTech au sein du groupe Stellantis

Lancé en 2012 par Peugeot pour répondre à la tendance du downsizing visant à réduire la consommation tout en conservant de bonnes performances, le moteur PureTech s’est rapidement imposé comme une référence. Avec la baisse de popularité des moteurs diesel et le scandale du Dieselgate, le PureTech a été largement distribué au sein des groupes PSA puis Stellantis, équipant de nombreux modèles tels que les Peugeot 208, 308, 3008, Citroën C3, DS 3, Opel Corsa, Grandland, etc.

Deux grandes campagnes de rappel suite à des défauts constatés

Malheureusement, le succès du moteur PureTech a également été entaché de problèmes techniques sérieux concernant la courroie de distribution. En 2020, PSA lance en effet une première campagne de rappel massive touchant plus de 500 000 véhicules dans le monde, produits entre mars 2013 et avril 2017. Cette première campagne concerne 370 000 Peugeot (Partner, 208, 2008, 308, 3008 et 5008) et 160 000 Citroën (Berlingo, C3, C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso, DS3 et DS4).

Une seconde campagne de rappel RAPEX est ensuite lancée fin 2022 pour des modèles plus récents, commercialisés entre février 2017 et novembre 2019 pour Citroën, avril 2017 et août 2018 pour Opel, ainsi qu’entre avril 2017 et décembre 2020 pour Peugeot.

Les défauts observés

Dans les deux cas, c’est la courroie de distribution qui est en cause. La particularité de cette courroie sur le moteur PureTech est d’être un modèle dit “humide”, lubrifié à l’huile. Les problèmes générés par cette solution sont divers :

Usure prématurée de la courroie

Risque de rupture de la courroie

Endommagement d’autres composants du moteur en cas de rupture

Conséquences pour les propriétaires et futurs acquéreurs

Pour les propriétaires des véhicules concernés, il est primordial de respecter les consignes données lors des campagnes de rappel et de faire vérifier leur véhicule auprès d’un concessionnaire agréé. En effet, les conséquences d’une rupture de la courroie de distribution peuvent être désastreuses pour le moteur et entraîner des coûts de réparation importants.

Pour les futurs acquéreurs, il est recommandé de bien vérifier si le modèle convoité a fait l’objet d’un rappel et si les travaux ont été effectués. Dans le cas contraire, il peut être judicieux de s’orienter vers une autre motorisation ou un modèle plus récent ne présentant pas ces défauts.

Malgré ses qualités en matière de consommation et de performances, le moteur PureTech de Stellantis est entaché par les problèmes liés à sa courroie de distribution. Il est crucial pour les propriétaires et futurs acquéreurs de modèles équipés de cette motorisation de prendre au sérieux les campagnes de rappel afin de minimiser les risques de panne et d’endommagement du moteur. La vigilance est donc de mise face à ce sujet sensible qui continue de faire parler de lui.

