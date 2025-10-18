AMD ROCm : une accélération logicielle au cœur de l’intelligence artificielle et du calcul intensif

4.8/5 - (81 votes)

L’écosystème de développement en intelligence artificielle connaît un bouleversement avec la montée en puissance d’AMD ROCm, une plateforme logicielle open source destinée à optimiser les performances des GPUs AMD. Conçue pour répondre aux besoins grandissants du calcul scientifique, de l’apprentissage profond et de l’inférence IA, ROCm s’impose progressivement comme une alternative robuste face à CUDA, le standard dominé jusqu’à présent par Nvidia. Entraînant dans son sillage de nouvelles possibilités pour développeurs et chercheurs, AMD multiplie les annonces, versions majeures et innovations techniques visant à renforcer la place de ses GPU sur tous les fronts du HPC (calcul haute performance) et de l’IA.

Une adoption croissante et de nouveaux déploiements pour ROCm

Depuis ses débuts en 2016, ROCm n’a cessé d’évoluer pour offrir une compatibilité étendue et des fonctionnalités avancées aux utilisateurs des puces AMD. Ces dernières années ont vu arriver des mises à jour structurantes, telles que la version 6.4 officialisée en avril 2025, marquant un réel tournant dans la prise en charge matérielle et logicielle.

L’une des avancées récentes les plus remarquées concerne le support natif du framework PyTorch sous Windows et Linux grâce à la préversion publique de ROCm 6.4.4. Cette évolution permet aux développeurs IA de bénéficier d’un environnement de travail homogène, pouvant exploiter les ressources des Radeon RX 7000, 9000 mais aussi Ryzen AI. Par ailleurs, le déploiement de ROCm sur ces plateformes contribue à élargir considérablement le parc de machines compatibles, ouvrant ainsi les portes du développement IA sur PC grand public équipé de GPU AMD.

Mise à disposition de PyTorch natif sous Windows et Linux

sous Windows et Linux Compatibilité assurée avec les Radeon RX 9000, RX 7000 et Ryzen AI

avec les Radeon RX 9000, RX 7000 et Ryzen AI Renforcement de la présence d’AMD sur le marché des stations IA grand public

Innovations majeures et évolutions techniques de la plateforme

ROCm continue d’étendre sa couverture fonctionnelle, notamment avec la sortie de la version 7.0. Cette mise à niveau introduit plusieurs nouveautés qui visent à accompagner l’explosion des besoins du secteur IA, tout en intégrant des outils adaptés à la complexité des charges de travail modernes.

La prise en charge de l’inférence distribuée illustre la capacité d’AMD à anticiper les enjeux liés à la scalabilité des modèles IA. Les formats de précision innovants, tels que FP4 ou FP8, permettent également de réduire la consommation énergétique tout en maintenant un haut niveau de performance. À cela s’ajoutent différents outils dédiés à la gestion et l’administration des clusters de GPUs Instinct MI350/MI300, afin d’équiper efficacement centres de recherche et infrastructures cloud.

Version ROCm Nouveautés principales GPU pris en charge 6.4 Optimisations bas niveau, meilleure compatibilité Linux, intégration PyTorch native Radeon RX 7000/9000, Ryzen AI, Instinct MI 7.0 Inférence distribuée, formats FP4/FP8, outils de gestion avancés Instinct MI350/MI300

Optimisation des couches logicielles et du dialogue noyau

Les versions récentes de ROCm se distinguent par un travail approfondi sur l’optimisation des interactions entre la bibliothèque utilisateur et le pilote noyau AMDKFD. Cette amélioration vise à garantir une exécution plus fluide des tâches IA et scientifiques, réduisant ainsi les goulets d’étranglement lors de traitements massifs.

En parallèle, la plateforme bénéficie d’une meilleure intégration avec divers frameworks open source du domaine IA, facilitant le déploiement et l’adoption industrielle des solutions AMD.

Quels manques ou limites subsistent ?

Parmi les principaux défis restants figure l’absence de support pour l’architecture RDNA 4 dans les versions actuelles. Malgré l’ouverture et l’évolution rapide de ROCm, certains utilisateurs attendent toujours la prise en charge officielle de cette nouvelle génération de GPU grand public. Le calendrier des futures intégrations reste flou, créant quelques incertitudes autour de la roadmap matériel-logiciel d’AMD.

De nombreux observateurs relèvent cependant que les améliorations visibles sur les versions précédentes abattent déjà de nombreux obstacles au déploiement de l’IA sur architecture AMD, notamment côté serveur et datacenter.

Une démarche résolument open source : la libération complète de la pile graphique sous Linux

Un jalon particulièrement important a été franchi en mai 2025 avec l’annonce par AMD de la sortie de la suite Radeon Software for Linux 25.10.1. Ce lancement marque la fin des composants propriétaires historiques dans la pile graphique AMD, aboutissant à un ensemble entièrement libre de toute brique logicielle propriétaire côté utilisateur.

Ce changement fait écho à dix-huit années d’effort débutées en 2007, période durant laquelle AMD a progressivement ouvert son code, misant sur l’agilité communautaire et l’intégration renforcée avec les distributions Linux grand public comme professionnelles. La généralisation d’une pile libre assure désormais transparence et auditabilité pour un public varié, permettant également aux chercheurs et entreprises de personnaliser et adapter leur environnement logiciel sans restriction de licence.

Suppression définitive des composants logiciels propriétaires de la pile graphique AMD sous Linux

de la pile graphique AMD sous Linux Renforcement de la collaboration avec la communauté open source

Amélioration de la sécurité, de la stabilité et de la portabilité

Vers un nouvel équilibre dans les plateformes de calcul haute performance

Au fil des versions, ROCm s’affirme comme une composante essentielle de la stratégie d’AMD pour attirer développeurs et équipes R&D désireuses de s’émanciper de solutions propriétaires. L’objectif affiché : offrir une flexibilité accrue pour faire émerger un nouvel écosystème où coexistent innovation ouverte, soutien industriel et compatibilité croissante.

Tandis que la concurrence continue de dominer sur certains segments, l’offensive ROCm force acteurs technologiques et grands comptes à se doter d’une veille active quant à leurs choix d’infrastructure logicielle. À mesure que l’offre s’enrichit, la place d’AMD sur l’échiquier mondial du calcul intensif et de l’intelligence artificielle confirme la tendance à une diversification salutaire pour l’ensemble du secteur.

Sources

https://www.ginjfo.com/actualites/composants/cartes-graphiques/amd-active-enfin-pytorch-sur-windows-et-linux-20250925

https://itdaily.fr/nouvelles/centre-de-donnees/amd-rocm-7-briser-nvidia/

https://pausehardware.com/rocm-6-4-est-la-amd-muscle-son-ecosysteme-ia/

https://linuxfr.org/news/la-pile-graphique-d-amd-sous-linux-est-desormais-completement-libre