Waymo One, le service de robotaxis qui accélère son expansion aux États-Unis

Lancée par la filiale d’Alphabet, Waymo One s’impose progressivement comme l’un des principaux services de transport autonome en activité. À travers une couverture urbaine grandissante et des partenaires technologiques solides, ce service repousse les limites de la mobilité sans chauffeur. Depuis ses débuts dans quelques grandes villes américaines, il incarne désormais un enjeu économique et technologique monitoré de près par le secteur du transport.

Une présence accrue dans les grandes métropoles américaines

Waymo One poursuit sa stratégie de développement urbain avec une méthode progressive, adaptant ses déploiements à la complexité réglementaire de chaque État. Le service est déjà bien implanté dans plusieurs villes majeures des États-Unis où il propose des trajets quotidiens entièrement autonomes via réservation par application mobile. Chaque nouvelle ville intégrée marque une étape supplémentaire vers la démocratisation du véhicule sans chauffeur.

À l’horizon 2026, Washington accueillera également ces taxis autonomes, rejoignant ainsi Los Angeles, San Francisco, Phoenix et Austin. Ce calendrier traduit la volonté de la société d’étendre continuellement sa zone d’activité tout en offrant des alternatives concrètes pour la mobilité urbaine. L’arrivée prévue dans la capitale américaine souligne l’ambition de Waymo d’inscrire son service dans les paysages urbains les plus emblématiques.

Expansion californienne et ambitions sur la côte Est

En Californie, Waymo accélère. Ses véhicules autonomes opèrent désormais dans des quartiers élargis de Los Angeles, la baie de San Francisco et la Silicon Valley. Cette extension progressiste répond à la fois à la demande croissante pour des solutions innovantes et à la nécessité de confronter ses systèmes à des environnements très contrastés au niveau routier.

Parallèlement, la société vise New York pour effectuer des tests grandeur nature. Elle espère franchir bientôt l’étape du permis expérimental dans cette mégapole dont la réglementation reste particulièrement stricte concernant la conduite autonome. Un feu vert marquerait une avancée clé dans la reconnaissance institutionnelle des taxis sans chauffeur sur la côte Est des États-Unis.

Un premier point d’ancrage international

Si Waymo One concentre pour l’instant l’essentiel de ses opérations sur le territoire américain, Tokyo figure parmi les premières incursions internationales. Ce choix stratégique illustre la capacité du service à exporter sa technologie de véhicule autonome dans des contextes routiers nouveaux, ouvrant potentiellement la voie à de futures implantations mondiales.

Chaque déploiement donne lieu à une collaboration étroite avec les autorités locales afin d’adapter le fonctionnement du service aux exigences spécifiques de circulation et de sécurité. Ces étapes constituent des jalons majeurs dans la feuille de route internationale du groupe Alphabet.

Des chiffres record pour une technologie en progression constante

Le volume d’utilisation de Waymo One témoigne du cap industriel franchi par le service. Avec 250 000 trajets réalisés chaque semaine, Waymo présente désormais l’envergure d’un opérateur de transport urbain classique. Les usagers américains se familiarisent jour après jour à cette nouvelle modalité, habitués à réserver leur course depuis leur smartphone, sans interaction humaine côté conducteur.

L’activité connaît une dynamique soutenue car le système séduit tant pour sa régularité que pour la fluidité offerte aux déplacements quotidiens. Ce rythme équivaut à environ un million de trajets mensuels, signe que l’adoption par le grand public dépasse désormais le cercle des premiers testeurs et passionnés de technologies de mobilité.

Un jalon technologique dépassé

Waymo Driver, la solution logicielle au cœur du dispositif, a dépassé récemment le seuil symbolique de 100 millions de miles parcourus en conditions réelles, soit plus de 160 millions de kilomètres. Ces données renforcent la robustesse statistique des algorithmes embarqués, nourris par d’innombrables scénarios rencontrés sur la route.

Derrière ces chiffres, un défi permanent : faire progresser la sécurité et la fiabilité du service, quelle que soit la ville ou la gamme climatique traversée. L’analyse continue des données collectées alimente en parallèle l’amélioration des capacités décisionnelles des véhicules autonomes.

Performances financières et modèle opérationnel

Sur le plan financier, Waymo demeure intégré à la catégorie “Other Bets” dans la structure d’Alphabet, qui regroupe toutes les activités émergentes hors métier principal de Google. Cette position rend difficile une analyse précise de sa rentabilité à court terme, même si la croissance en volume laisse entrevoir une amélioration progressive de l’efficience opérationnelle.

Le pari industriel repose sur une montée en charge maîtrisée, arguant qu’un effet d’échelle permettra d’amortir les coûts techniques colossaux engagés lors des phases de recherche et de déploiement initial.

Principales caractéristiques du service Waymo One

Pour comprendre la spécificité du service offert par Waymo One, il convient de détailler ses fonctionnalités principales et le cadre de l’expérience proposée aux usagers.

Application mobile dédiée pour réserver, suivre et payer sa course.

pour réserver, suivre et payer sa course. Véhicules électriques et hybrides équipés des dernières technologies de capteurs et d’ intelligence artificielle .

équipés des dernières technologies de et d’ . Itinéraires optimisés en temps réel selon le trafic et les événements routiers.

selon le trafic et les événements routiers. Système de surveillance à distance assurant la sécurité et la gestion des imprévus.

assurant la sécurité et la gestion des imprévus. Tarification comparable à celle des services traditionnels de VTC dans les zones couvertes.

À mesure que le service se développe, de nouvelles options devraient enrichir cette liste, laissant présager une expérience utilisateur toujours plus personnalisée.

Ville couverte Date de lancement Type de service Phoenix 2018 Covoiturage autonome San Francisco 2022 Taxis autonomes Los Angeles 2023 Covoiturage autonome Austin 2024 Taxi sans chauffeur Washington DC 2026 (prévu) Service commercial

Ce panorama des villes desservies illustre l’avancée régulière de Waymo One et sa volonté de s’imposer durablement dans le paysage de la mobilité urbaine autonome.

