De quel volume de données mobiles avez-vous besoin pour votre abonnement téléphonique ?

Blancheporte Legging chiné à bande côtés - BlancheporteAdoptez-les si vous ne l'avez déjà fait ! Les leggings ne cessent d'honorer notre besoin de confort dans une maille douce et extensible ! Ce legging à bande côté sera idéal à associer avec un tee-shirt ou sweat-shirt pour affirmer un style décontracté ou sportswear ! 34/36Bleu Adoptez-les si vous ne l'avez déjà fait ! Les leggings ne cessent d'honorer notre besoin de confort dans une maille douce et extensible ! Ce legging à bande côté sera idéal à associer avec un tee-shirt ou sweat-shirt pour affirmer un style décontracté ou sportswear !

À l’heure de la multiplication des forfaits proposant des données mobiles illimitées, il n’a jamais été aussi simple de pouvoir profiter d’Internet partout où vous vous trouvez dans votre pays et même en Europe.

Cependant, ce genre de forfaits n’est pas adapté à tous les budgets, et il existe des abonnements moins onéreux qui sont livrés avec un volume limité de données mobiles.

En Suisse, Salt est le troisième plus gros opérateur téléphonique, et vous trouverez en cliquant sur le lien suivant le détail de leurs offres : https://fiber.salt.ch/fr/mobile/plans.

Afin de choisir l’offre la plus adaptée, voici un guide pour savoir de combien de données mobiles vous avez besoin pour votre forfait téléphonique.

Chez vous et durant vos déplacements nationaux

Pour commencer, selon l’équipement qui est à votre disposition chez vous, vous aurez des besoins plus ou moins élevés en données mobiles. En effet, si vous avez accès à une connexion Internet par Wi-Fi, vous n’aurez pas besoin d’utiliser votre smartphone en tant que point d’accès Internet mobile.

Ensuite, vous devez interroger vos pratiques en tant que consommateur de contenus depuis votre mobile lorsque vous n’avez pas accès à une connexion Internet : regardez beaucoup de vidéos lorsque vous êtes dans les transports ? Est-ce que cela vous arrive de jouer à certains des meilleurs jeux vidéo sur mobile ? Si oui, sont-ils gourmands en données mobiles, que ce soit pour leur téléchargement, leur mise à jour, ou bien simplement pour leur utilisation ?

En gardant les réponses à ces questions en tête, vous n’aurez aucun mal à savoir si vous avez besoin d’un abonnement illimité en données Internet, ou bien si vous pouvez vous contenter d’un volume limité de données chaque mois. Le choix de ce volume est donc important, et vous devriez vous diriger vers un opérateur qui vend une offre proposant un volume de données mobiles adapté à votre consommation.

En voyage en Europe

Lorsque vous êtes en voyage, la donne change légèrement. En effet, parmi les forfaits proposant des données mobiles illimitées à l’échelle nationale, certains proposent un volume très faible de données lorsque vous êtes à l’étranger, alors que d’autres, au contraire, proposent une offre illimitée en data à l’étranger.

Ainsi, pour ne pas vous retrouver avec de mauvaises surprises sur votre facture téléphonique, nous vous conseillons tout d’abord de bien comprendre comment fonctionnent les frais d’itinérance, puis de désactiver l’itinérance des données mobiles.

Lorsque vous avez besoin de données mobiles, par exemple pour utiliser une application de géolocalisation, vous pouvez donc activer l’itinérance, mais vous ne devez surtout pas oublier de la désactiver une fois vos recherches effectuées.

Si vous avez de grands besoins en données mobiles, notamment si vous devez travailler ponctuellement depuis l’étranger et assister à des visioconférences, ou tout simplement si vous êtes un peu étourdi, nous vous conseillons d’opter pour un forfait illimité en données mobiles en Europe.

Quel abonnement choisir ?

Afin de choisir l’abonnement le plus adapté, vous devez dans un premier temps diagnostiquer vos besoins dans le but de choisir l’offre la plus adaptée. 5 Go ? 10 Go ? 20 Go ? 50 Go ? Ou bien même un forfait illimité ? Il vous suffit d’être prévoyant pour ne pas risquer de payer de surcoût, ou bien vous retrouver avec un débit réduit.