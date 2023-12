TF1+ bouleverse le streaming en France : la nouvelle plateforme gratuite qui promet de tout changer en 2024

TF1+ arrive en janvier 2024 pour révolutionner le streaming gratuit

Le paysage du streaming français s’apprête à connaître un tournant majeur avec l’arrivée prochaine de TF1+, la nouvelle plateforme gratuite de streaming, dans les foyers français. Prévue pour être lancée en janvier 2024, cette offre entend bien se démarquer des autres services vidéo dans un secteur déjà très concurrentiel. Voici ce qu’il faut savoir sur la future plateforme de TF1 :

Une offre de streaming gratuite et riche en contenu

L’un des principaux atouts annoncés de TF1+ est son caractère totalement gratuit. Proposant initialement pas moins de 15 000 heures de contenu, dont des séries emblématiques et populaires, cette plateforme financée par la publicité semble prévue pour séduire un large public.

Poker Face

La trilogie du Hobbit

The Voice

Koh-Lanta

Vampire Diaries

Pat’ Patrouille

Miraculous

Naruto

Le remake de Cat’s Eyes

Demon Slayer

Brocéliande Mercato

Daron

Si vous êtes fan d’émissions telles que Star Academy ou Quotidien, vous pourrez également profiter de ces programmes sur TF1+.

Un service streaming premium sans publicité en option

Pour ceux qui souhaitent profiter d’une expérience sans publicité, TF1+ proposera également un abonnement premium au tarif de 5,99 € par mois, ou 59,99 € par an.

Des chaînes thématiques pour tous les goûts

En plus des séries et émissions, TF1+ offrira à ses utilisateurs une cinquantaine de chaînes ad-supported gratuites (c’est-à-dire financées par la publicité) autour de thèmes forts tels que les comédies romantiques, les thrillers, l’humour, les mangas ou encore les films de Noël. De quoi plaire à toute la famille !

Une offre d’information innovante

TF1+ n’oublie pas les amateurs d’actualités avec le nouveau service Top Info. En outre, la fonctionnalité Top chrono permettra aux fans de sport de recevoir, grâce à l’intelligence artificielle, des résumés personnalisés en temps réel après les matchs, selon la durée choisie (5, 10 ou 15 minutes).

Une expérience utilisateur intuitive et facile d’accès

Si nous devrons attendre la sortie officielle de l’application pour juger de sa qualité technique, les premières images dévoilées suggèrent une interface proche de celle de ses concurrents. TF1+ mettra notamment en avant une roue de programmes populaires, la reprise de contenu en cours, ainsi que des sélections basées sur le genre ou les moments de l’année. L’objectif de la plateforme est de devenir « un véritable réflexe quotidien, la destination de référence pour le divertissement familial et l’information. Avec sa ligne éditoriale généraliste et un catalogue premium et étendu, une expérience intuitive et éditorialisée… »

Disponibilité sur les téléviseurs connectés

La plateforme sera également accessible sur les TV connectées, à l’instar des autres services de vidéo à la demande.

L’ambition de TF1+

Le groupe TF1 souhaite faire de TF1+ le leader du streaming gratuit en France, comme l’explique son PDG Rodolphe Belmer. L’objectif est ambitieux mais pas impossible à atteindre grâce à la richesse et la diversité de son offre ainsi qu’à son positionnement gratuit, qui tranche avec les mastodontes internationaux du secteur tels que Netflix et Disney+. En résumé, TF1+ se présente comme une alternative sérieuse et novatrice dans le paysage du streaming français. Fort d’un contenu varié et d’une accessibilité rendue possible grâce à son modèle gratuit, cette plateforme semble prête à conquérir de nombreux foyers dès janvier 2024.