Securimed Recharge trousse de secours Formule 1

Rechargez de façon économique et rapide votre 3041A pour bureau sans rien oublier !. Son contenu a été étudié pour soigner un effectif compris entre 1 et 4 personnes.. Les produits de premiers soins ont été choisis en fonction du secteur d'activité bureautique et administratif.. Ils permettent d'intervenir rapidement et efficacement dans de nombreuses situations d'urgence (blessure légère, coup, coupure, etc.).. Aperçu de son contenu.. Le désinfectant, les dosettes anti-coups, dosettes brûlures, compresses, bandes, pansements, sparadrap... soignent les blessures légères, de leur désinfection à leur protection.. Les gants de protection assurent la réalisation des soins dans le respect de l'hygiène et les ciseaux permettent de couper rapidement bandes, pansements, vêtements, etc.. La couverture de survie protège la victime en attendant l'arrivée des secours.. Le tampon relais compressif est pratique pour stopper un saignement abondant.. En cas de doute sur les gestes de secourisme à effectuer, le livret premiers secours apporte une grande aide. Il contient les numéros d'urgence à composer et ce qu'il faut faire en cas d'asphyxie, électrocution, empoisonnement, hémorragie, plaie, électrocution et brûlure. Tout est expliqué de manière claire avec les étapes à suivre : "ce que vous voyez", "ce qu'il faut craindre", "ce qu'il faut faire".... Retrouvez nos différents modèles de garnies de produits de soins en fonction du secteur d'activité professionnelle.. Aussi, pensez à réapprovisionner le stock de gants médicaux pour effectuer les soins en respectant les mesures d'hygiène.