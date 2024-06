Bosch Serie 8 Unlimited Gen2 ProAnimal Aspirateur rechargeable (18V/4,0Ah) BBS8214PET

• Aussi performant qu’un aspirateur traîneau.¹ • Brosse ProAnimal: idéal pour les propriétaires d'animaux et pour tous type de sols – avec rouleau supplémentaire pour les poils d'animaux. • Power Plus: batterie de nouvelle génération avec 33 % plus d'énergie* pour des performances élevées et une longue autonomie. • Moteur TurboSpin : plus rapide, plus léger et plus efficace pour des performances de nettoyage impressionnantes. • Brosse ProAnimal pour un aspiration maximale des poils d'animaux. Sur tissus et tous types de sols grâce à la brosse tournante. Aussi performant qu’un aspirateur traîneau.¹ • Le nouvel aspirateur balai Unlimited 8 est aussi performant qu’un aspirateur traîneau.¹ • Grâce à sa nouvelle batterie Bosch, son nouveau moteur à induction et sa brosse l'aspirateur balai Unlimited 8 est aussi performant qu’un aspirateur traîneau¹ et offre ainsi une performance de nettoyage optimale. Ideal for pet owners and fast cleaning. • Pet hair is normally hard to remove. • Our specially designed nozzle is perfect for pet owners, provides intense cleaning performance on all types of floor and picks up more than 99.9% of dust and dirt******. • An extra, red brush roll collects pet hair more efficiently – so you get faster cleaning results. Next generation battery for high performance and runtime. • High performance, low weight and a long runtime: Who wouldn't want that in a vacuum cleaner battery? • The next generation Power Plus battery from Bosch comes with the latest high-power cells for 33% more energy* along with compact design, increased efficiency and a longer lifetime. Powerful and lightweight motor made in Germany. • There are no compromises in performance with our brushless TurboSpin motor, developed and made by Bosch in Germany. • The 3-phase synchronised digital motor is highly efficient, 32% lighter and 50% faster** – with up to 82.000 rpm – for easy handling and impressive cleaning performance at all times. Extend runtime easily with exchangeable battery packs. • Want to clean your entire house without running out of power? • If you want more flexibility in terms of runtime, an additional battery lets you continue vacuuming. • The vacuum cleaner even offers unlimited runtime*, if you combine two 4 Ah Power Plus batteries with a quick charger. ALLIANCE POWER FOR ALL 18V. Une seule batterie pour toute la maison. • La grande majorité des appareils électroniques est équipé de différentes batteries. • La batterie POWER FOR ALL 18V de Bosch est compatible avec d'autres produits Bosch (outillage, jardinage...) mais également des produits d'autres marques membres de l'Alliance (Gardena, Gloria, Wagner, Rapid...). Moteur Bosch : Fabriqué en Allemagne. • Profitez de la performance avec les aspirateurs Bosch : développant et produisant nos moteurs haute performance en Allemagne depuis plus de 80 ans, nous attendons non seulement à ce qu'un aspirateur fournisse des résultats optimaux, mais aussi qu'il soit durable. • C'est pourquoi nous...