Gold Plast Verre à vin WINE COCKTAIL Jaune 47cl (Tritan)

"Verres à vin jaune ""WINE COCKTAIL"", en matière TRITAN, d'une capacité de 47cl. Le tritan est une matière plastique haut de gamme, alliant une haute transparence comme du verre et une ultra résistance aux températures et aux chocs. Personnalisation possible à partir de 48 pièces. Pour toutes demandes, merci de faire un mail à devis@groupe-sgmb.com ou de faire la demande sur la page contact en y précisant: Quantité de verre Nombre de Logo (Maximum 2) Nombre de couleur par logo (Maximum 2) Joindre le(s) visuel(s) si possible Caractéristiques techniques: Matière = Tritan Poids = 100gr Hauteur = 214mm Diamètre Haut = 62mm Diamètre Bas = 80mm Contenance = 47cl Les propriétés de ce produit: Produit incassable, recyclable et alimentaire (sans bisphénol) Haute transparence Réutilisable, il supportent jusqu'à 350 lavages en lave vaisselle professionnel Résistant aux températures +100°c à -20°c Sécurité du produit, sans bris de verre Certifié CE"