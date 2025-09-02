Dossier digital, IA et scoring locatif : les nouveaux codes pour décrocher un appart avec Allo Appart

Dans cet article, on va décortiquer tout ce qu’il faut pour construire un dossier béton, éviter les erreurs classiques et sortir du lot… sans tricher.

📁 Dossier de location : les clés d’un dossier béton

🧠 Pense ton dossier comme un CV immobilier : clarté, cohérence et preuves concrètes rassurent les bailleurs dans un marché de la location tendu.

📄 Fournis les documents obligatoires : pièce d’identité, bulletins de salaire, contrat de travail et justificatifs selon ton profil pour une plateforme locative conforme.

✨ Ajoute des pièces différenciantes : lettre de motivation, fiche de présentation et références locatives boostent la confiance et renforcent ton dossier de location digital.

⛔ Respecte la légalité des demandes : refuse poliment tout document interdit par la loi (relevés détaillés, dossier médical…) pour protéger ta sécurité des données.

🛡️ Utilise des garanties locatives modernes : Visale, caution bancaire ou aides d’Action Logement rassurent les bailleurs et favorisent la gestion locative automatisée.