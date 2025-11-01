5/5 - (72 votes)

TotalEnergies, acteur majeur parmi les fournisseurs d’énergie mondiaux, a récemment publié des résultats trimestriels stables malgré un contexte international marqué par la volatilité des prix de l’énergie. Entre ajustements stratégiques, investissements dans des projets gaziers d’envergure et adaptation à des contraintes géopolitiques, cette multinationale française confirme sa résilience tout en poursuivant ses ambitions sur les marchés internationaux.

Bilan financier au troisième trimestre : stabilité et adaptation

Au troisième trimestre 2025, TotalEnergies affiche un bénéfice net ajusté de près de 4 milliards de dollars, soit un léger recul par rapport aux 4,1 milliards enregistrés à la même période en 2024. Ce niveau de performance reste satisfaisant alors que le prix du baril de pétrole a chuté de plus de 10 dollars en un an. Cette stabilité démontre la capacité de l’entreprise à amortir l’impact des fluctuations externes grâce à une stratégie axée sur l’optimisation des coûts et la diversification de ses activités multi-énergies.

Les revenus issus des activités aval, notamment le raffinage, se sont distingués ce trimestre. Les marges élevées du raffinage ont permis d’augmenter les performances globales du segment, générant ainsi 462 millions de dollars supplémentaires par rapport à la période précédente. Cette dynamique downstream contraste avec un environnement amont davantage affecté par la baisse des cours du brut.

Production renforcée et perspectives internationales

Malgré une conjoncture exigeante, TotalEnergies a su renforcer sa production upstream, soutenue par une amélioration de la rentabilité et un contrôle strict de ses dépenses opérationnelles. Le groupe maintient ainsi un flux de trésorerie solide, atteignant 8,34 milliards de dollars au troisième trimestre de l’année, ce qui témoigne de sa gestion financière rigoureuse.

L’amélioration des marges dans le raffinage, conjuguée à la hausse de la production, permet à l’entreprise de poursuivre son programme de distribution envers les actionnaires. Par ailleurs, TotalEnergies prévoit l’introduction croisée de ses actions à la Bourse de New York dès décembre, consolidant ainsi sa visibilité auprès des investisseurs américains et accélérant potentiellement son développement outre-Atlantique.

Zoom sur le projet gazier au Mozambique

TotalEnergies poursuit également le développement de grands projets internationaux, dont le mégaprojet de gaz naturel liquéfié (GNL) au Mozambique. Ce chantier colossal, évalué à près de 20 milliards de dollars, est central dans la stratégie africaine du groupe. Cependant, depuis 2021, des problèmes de sécurité régionale ralentissent les avancées. Face à l’augmentation des coûts d’investissement et au ralentissement du calendrier, des négociations sont en cours entre TotalEnergies et les autorités mozambicaines.

La direction de TotalEnergies sollicite une extension du contrat initial pour dix années supplémentaires ainsi qu’une révision à la hausse du budget, estimant les nouveaux besoins financiers à 4,5 milliards de dollars supplémentaires. Pour les autorités locales, l’objectif est de sécuriser les recettes nationales tout en assurant la pérennité du projet face à des enjeux économiques et sécuritaires devenus majeurs.

Impact des sanctions et positionnement sur le marché international

Soutien des sanctions internationales à la dynamique pétrolière

La conjoncture énergétique mondiale, souvent ponctuée par des sanctions contre les sociétés russes, influence directement les prix du pétrole et les marges du raffinage. Selon la direction de TotalEnergies, ces contraintes tendent à maintenir des niveaux de prix élevés, favorisant indirectement la solidité financière du groupe parmi les grandes compagnies mondiales.

Dans cet environnement compétitif, TotalEnergies ajuste continuellement ses stratégies pour tirer parti des évolutions réglementaires. L’accent est mis sur la flexibilité et l’innovation, deux atouts essentiels pour renforcer sa part de marché et assurer la continuité d’approvisionnement auprès de ses clients.

Introduction en bourse américaine : enjeux et bénéfices

Avec la future cotation de ses actions à New York, TotalEnergies vise à attirer un public d’investisseurs élargi, accroître la liquidité de ses titres et profiter d’un environnement financier dynamique. Cette démarche s’inscrit dans une perspective de croissance globale et d’ouverture internationale, répondant à l’évolution rapide des marchés financiers mondiaux.

Ce choix stratégique devrait dynamiser la valorisation de l’entreprise, offrant une nouvelle vitrine au savoir-faire français dans l’ingénierie des hydrocarbures et la fourniture d’énergie multi-sources.

Principaux indicateurs de performance

Période (T3 2025) Bénéfice net ajusté Trésorerie opérationnelle Marge de raffinage extra Dépenses projet Mozambique T3 2025 4 Md USD 8,34 Md USD +462 M USD 20 Md USD (+4,5 Md USD révision proposée)

Ces chiffres illustrent la solidité structurelle du groupe et sa capacité à rebondir dans un secteur exposé à de nombreux aléas réglementaires et géopolitiques. La maîtrise du cash-flow demeure essentielle pour financer les investissements à long terme et préserver la confiance des actionnaires.

Questions fréquentes sur TotalEnergies en 2025

Quels sont les résultats financiers clés de TotalEnergies au troisième trimestre 2025 ? Bénéfice net ajusté proche de 4 milliards de dollars

proche de 4 milliards de dollars Trésorerie opérationnelle : 8,34 milliards de dollars

: 8,34 milliards de dollars Marge de raffinage majorée de 462 millions de dollars Indicateur Valeur Résultat net ajusté 4 Md USD Flux de trésorerie 8,34 Md USD Extra-marges raffinage +462 M USD Ces données soulignent à la fois la résilience du groupe face à la volatilité des prix pétroliers et la valeur ajoutée générée par ses activités downstream. Ces données soulignent à la fois laface à la volatilité des prix pétroliers et la valeur ajoutée générée par ses Pourquoi le projet gazier au Mozambique suscite-t-il des négociations ? mégaprojet gazier. TotalEnergies demande une extension de dix ans du contrat ainsi qu’une augmentation budgétaire de 4,5 milliards de dollars pour achever le chantier. Révision contractuelle demandée : +10 ans

demandée : +10 ans Augmentation des coûts annoncée : +4,5 milliards USD Le dialogue vise à garantir la viabilité du projet tout en prenant en compte les attentes du Mozambique, principal bénéficiaire des retombées économiques espérées. Depuis 2021, des problèmes sécuritaires et une évolution défavorable des coûts ont retardé cedemande une extension de dix ans du contrat ainsi qu’une augmentation budgétaire de 4,5 milliards de dollars pour achever le chantier.Le dialogue vise à garantir la viabilité du projet tout en prenant en compte les attentes du Mozambique, principal bénéficiaire des retombées économiques espérées. prix et des marges, les grandes compagnies énergétiques comme TotalEnergies. Grâce à la diversification de ses activités et à une gestion agile, le groupe optimise ses profits tout en maintenant ses engagements envers les actionnaires. Poursuite de l’expansion internationale (notamment introduction en bourse américaine )

) Optimisation de la chaîne de valeur pétrolière et gazière Cette approche permet aussi d’assurer la sécurité d’approvisionnement auprès de la clientèle mondiale. Les mesures restrictives prises contre certains producteurs mondiaux favorisent, via la hausse des, les grandescomme TotalEnergies. Grâce à laet à une gestion agile, le groupe optimise ses profits tout en maintenant ses engagements envers les actionnaires.Cette approche permet aussi d’assurer laauprès de la clientèle mondiale. Quelles perspectives pour TotalEnergies à court et moyen terme ? cotation à New York. Il continue également d’investir massivement dans le gaz naturel liquéfié et veille à rester agile face aux mutations rapides du secteur énergétique mondial. Ciblage des nouveaux marchés sensibles à l’ énergie décarbonée

Soutien continu des actionnaires par une gouvernance stable La transition vers des énergies plus vertes occupe désormais une place croissante dans la stratégie à long terme du groupe. Le groupe ambitionne de renforcer sa présence en Amérique du Nord grâce à sa. Il continue également d’investir massivement dans leet veille à rester agile face aux mutations rapides du secteur énergétique mondial.La transition vers desoccupe désormais une place croissante dans la stratégie à long terme du groupe.

Sources

https://www.reuters.com/business/energy/totalenergies-reports-slight-decrease-q3-income-lower-oil-prices-weigh-2025-10-30/

https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/TotalEnergies-Q3-Earnings-Hold-Steady-Despite-Oil-Price-Dip.html

https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-q3-2025-net-income-093653461.html

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-31/mozambique-leader-says-to-negotiate-totalenergies-lng-cost-hikes