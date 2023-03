L’avantage des culottes menstruelles comparées aux serviettes hygiéniques

Culottes menstruelles : avantages par rapport aux serviettes

Les serviettes pour règles reprennent les grandes lignes des caractéristiques des culottes menstruelles. Toutefois, elles présentent quelques atouts qui les rendent plus pratiques et qui les démarquent.

Découvrez dans ce billet leurs principaux avantages comparé aux serviettes jetables et réutilisables.

Une protection plus saine

La culotte menstruelle flux abondant est fabriquée avec des matières comme le coton ou le bambou biologique. Ce sont des tissus respirants et sains qui permettent à l’air de circuler facilement, évitant la macération de la transpiration et du sang.

En outre, elles ne contiennent aucun agent blanchissant, ni des parfums, ni des produits toxiques… Dans les serviettes, c’est la macération et parfois les produits chimiques qui sont à la base des mauvaises odeurs.

Faites cependant attention aux marques qui fabriquent leurs culottes menstruelles en Asie. Les normes régissant la qualité sont moins certaines. On trouve souvent dans leurs produits, des nanoparticules d’argent pouvant causer de sérieux problèmes de santé aux utilisatrices.

Un meilleur confort

Contrairement aux serviettes jetables et réutilisables, la culotte menstruelle ne donne pas la sensation « couche ». Elle suggère donc un meilleur confort semblable à celui d’un sous-vêtement féminin ordinaire. La seule différence, c’est que la zone d’absorption située entre les jambes est un peu plus épaisse, car elle est composée de plusieurs couches.

De plus, dans le cas des culottes menstruelles, le tissu en contact avec la partie intime est très doux. Ce qui n’est pas toujours le cas pour les serviettes qui causent parfois de l’irritation et des démangeaisons.

Autres avantages des culottes menstruelles

La nature de la protection et le confort sont indéniablement des aspects très importants pour les femmes. Toutefois, les culottes menstruelles présentent de nombreux atouts, comparées aux serviettes.

La liberté

Cet accessoire jouit d’une excellente autonomie. Les meilleurs modèles suggèrent jusqu’à douze heures de fiabilité. Leur capacité d’absorption aussi est beaucoup plus importante que celle des serviettes jetables et lavables. Si vous n’avez pas envie de vous changer trop souvent ou si vous voulez passer de longues heures dehors, la culotte menstruelle est une meilleure solution.

Un brin de féminité

La période menstruelle est un moment très délicat pour les femmes. Bon nombre d’entre elles se sentent souillées, sales, moins fraîches et repoussantes. De plus, l’apparition des mauvaises odeurs et parfois des boutons joue sur leur moral, les laissant penser qu’elles sont moins séduisantes. Tout cela reste sans compter sur des serviettes menstruelles qui, il faut bien l’avouer, n’ont rien de glamour et bruissent lors des déplacements.

Heureusement, les culottes menstruelles sont conçues pour permettre aux femmes d’être plus belles en ces moments sensibles. Disponibles selon de magnifiques designs, elles savent mettre en valeur le corps des femmes. Matières soyeuses, dentelles, plumetis, coupe fine, beaux coloris…, toutes les caractéristiques sont présentes pour qu’elles se sentent plus attirantes pendant les règles.

La protection de la planète

Sur le plan écologique, la culotte menstruelle et la serviette lavable ont pratiquement le même impact, car étant toutes deux lavables et réutilisables. En revanche, la culotte menstruelle est une alternative très intéressante à la serviette hygiénique jetable, si vous êtes soucieuse de l’avenir de la planète.

Il faut noter que quarante-cinq milliards de déchets liés aux règles (serviettes hygiéniques et tampons) sont produits chaque année. Il s’agit d’une pollution trop importante. Cependant, vous avez la possibilité de réduire votre impact en optant pour une culotte menstruelle lavable.

La polyvalence

Très simples d’utilisation, les culottes menstruelles s’enfilent comme des sous-vêtements féminins quelconques. Parce qu’ils sont non encombrants, ces accessoires sont polyvalents. Ils peuvent donc s’utiliser aussi bien pour les menstrues que pour les fuites urinaires