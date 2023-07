Dois-je acheter une voiture en Belgique?

Clementoni Carlo Voiture radiocommandée, je cours et je parle

<p>Une petite voiture télécommandée pour foncer vers des aventures fantastiques !</p><p> Grâce à la télécommande infrarouge ergonomique, il est possible de conduire la voiture hilarante à distance ou, en appuyant sur le bouton près du becquet, le pilote automatique est activé.</p><p> Avec des sons réalistes, de nombreuses chansons et comptines pour divertir l'enfant et lui apprendre de nouveaux mots. Il est également possible de jouer en mode "silencieux".</p><p> Développer la dextérité et la compréhension des causes et des effets.</p><p> Un jeu Made in Italy, gage de qualité et de durabilité.</p><p> Conçu, conçu et développé en Italie.</p><p> <strong>Cibles d'âge</strong><br/> 2-4</p>