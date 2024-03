Comment la suppression d’Apple Pay par les banques françaises pourrait remodeler le paysage des ventes en ligne !

Alors qu’Apple Pay commence à faire face à une concurrence accrue et doit assouplir son emprise sur les iPhone, les banques françaises envisagent sérieusement de se tourner vers d’autres options de paiement mobile.

Apple Pay en France : les banques pourraient l’abandonner pour une alternative

Qu’est-ce qui motive cette réflexion et quelles sont ces alternatives potentielles ? Décryptage.

Ce que vous devez retenir de Apple Pay en France :

La libéralisation des puces NFC sur les iPhones incite les banques françaises à envisager des alternatives à Apple Pay, ouvrant la voie à une diversification des solutions de paiement mobile.

L’initiative européenne WERO, soutenue par plusieurs grandes banques françaises, propose une solution alternative permettant aux établissements financiers de développer leur propre plateforme de paiement mobile.

Cette diversification offre des avantages aux banques, notamment une indépendance vis-à-vis d’Apple Pay, une meilleure négociation des commissions et un calendrier prometteur pour le déploiement de l’application WERO.

Alors que cette évolution peut offrir aux consommateurs un plus grand choix, elle pourrait également compliquer l’expérience utilisateur en introduisant une multitude de plateformes concurrentes, laissant entrevoir un futur incertain pour Apple Pay en France.

Le contexte de l’ouverture des puces NFC par Apple

En Europe, Apple est désormais contrainte de lever certaines restrictions qu’elle imposait jusqu’à présent sur la technologie NFC (communication en champ proche) intégrée aux iPhone. En effet, pour effectuer un paiement mobile, un smartphone utilise sa puce NFC pour remplacer une carte bancaire et régler une transaction. Or, sur les iPhone, Apple avait choisi de limiter cette fonctionnalité afin que les transactions ne puissent être réalisées que via Apple Pay. L’ouverture de la puce NFC annonce donc l’arrivée de solutions de paiement alternatives.

Les enjeux pour les banques françaises

Jusqu’à présent, les institutions financières n’avaient pas d’autre choix que de passer par Apple Pay pour proposer des paiements mobiles sur iPhone à leurs clients. Or, avec l’assouplissement des règles autour du NFC, elles peuvent désormais envisager d’autres options de paiement mobile. Un porte-parole du groupe European Payment Initiative (EPI) a précisé que la libéralisation des puces NFC représente « un grand pas en avant pour le monde des paiements numériques, notamment pour les usages mobiles en points de vente ».

L’initiative européenne WERO : une alternative sérieuse à Apple Pay

Le projet EPI est porté par une quinzaine de banques, dont les principaux acteurs français tels que BNP Paribas, Crédit Agricole, BPCE, Société Générale et La Banque Postale. L’une des pistes envisagées est le développement de l’application WERO, qui permettrait d’effectuer des paiements mobiles sans passer par Apple Pay. Ludovic Francesconi, directeur de la stratégie chez EPI, souligne ainsi que l’ouverture de la puce NFC offre « une corde supplémentaire à l’arc d’EPI pour la réussite de son projet ».

Des avantages concrets pour les banques : avec une solution de paiement alternative comme WERO, les établissements financiers ne dépendraient plus d’Apple Pay et pourraient développer leur propre plateforme de paiement mobile.

avec une solution de paiement alternative comme WERO, les établissements financiers ne dépendraient plus d’Apple Pay et pourraient développer leur propre plateforme de paiement mobile. Une meilleure négociation avec Apple : le site iGeneration rappelle qu’à chaque transaction effectuée via Apple Pay, les banques doivent verser une commission allant de 0,05% à 0,20% à Apple. En se tournant vers des alternatives, elles auraient donc un meilleur pouvoir de négociation face au géant californien.

le site iGeneration rappelle qu’à chaque transaction effectuée via Apple Pay, les banques doivent verser une commission allant de 0,05% à 0,20% à Apple. En se tournant vers des alternatives, elles auraient donc un meilleur pouvoir de négociation face au géant californien. Un calendrier prometteur : selon EPI, l’application WERO commencera à être intégrée dans les applications de ses banques membres durant l’été, avec des lancements prévus en France, en Allemagne et en Belgique entre juillet et fin octobre.

Quels impacts pour les utilisateurs d’iPhones en France ?

A première vue, cette diversification des solutions de paiement mobile peut sembler être une bonne nouvelle pour les consommateurs, qui bénéficieront ainsi d’un éventail plus large de choix. Toutefois, certains redoutent que cette situation ne complique l’expérience utilisateur, en passant d’une offre claire et simple à un paysage plus difficilement compréhensible composé de multiples plateformes concurrentes.

En conclusion : vers un futur incertain pour Apple Pay en France

Pour le moment, il est peu probable que les banques françaises quittent du jour au lendemain Apple Pay, qui reste une plateforme très utilisée sur iPhone. Cependant, il semble indiscutable que l’ouverture de la puce NFC et le développement de l’initiative EPI incitent les institutions financières à envisager sérieusement des alternatives pour leurs services de paiement mobile.

Il faudra suivre attentivement les prochaines évolutions en matière de paiement mobile et voir comment Apple Pay se positionne face aux nouveaux acteurs ou plateformes qui pourraient émerger, comme WERO. Une chose est sûre : le marché français des paiements électroniques pourrait connaître de profonds bouleversements dans les mois et années à venir.