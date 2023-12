La guerre de Tesla contre les scalpers de Cybertruck

Kadus Sérum anti-casse Scalp Vital Booster Kadus 6x9ML

Sérum anti-casse Scalp Vital Booster Kadus , pour stimuler instantanément le cuir chevelu et booster la croissance des cheveux. Le sérum Scalp Vital Booster stimule instantanément le cuir chevelu et booste la croissance des cheveux en nourrissant en profondeur les racines. Il aide à protéger contre la chute des cheveux due à la casse et augmente la résistance des cheveux au fil des utilisations. Il est formulé à base de caféine pour prolonger le cycle de croissance des cheveux et de menthol, aux propriétés désinfectantes et rafraîchissantes. Nourrit les racines en profondeur Aide à protéger contre la chute des cheveux due à la casse Stimule instantanément le cuir chevelu et booste la croissance des cheveux Augmente la résistance des cheveux au fil des utilisations Formulé avec de la caféine et du menthol Application : Massez délicatement le cuir chevelu. Ne pas rincer. Utilisez trois fois par semaine ; en cas de chute de cheveux aiguë, utilisez quotidiennement. Les cheveux normaux poussent en moyenne 1 cm par mois. Kadus recommande donc de l'utiliser sur une période de 3 à 4 mois. Contenance : 6x9ml