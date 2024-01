Ghd Brosse volume ghd Rise™

Brosse chauffante et volumisante ghd Rise™. Le volume absolu règne en maître cette saison. Découvrez ghd Rise™, la nouvelle brosse volume professionnelle de ghd, l'outil idéal pour donner du volume en racine et de la matière aux longueurs**. La brosse chauffante ghd Rise™ dispose du meilleur de la technologie ghd (la technologie ultra-zone) pour une expérience sur-mesure, un résultat parfait et un coiffage respectueux de la fibre capillaire. Les picots en nylon de 5mm, recouvrant la surface chauffante, ont été spécialement conçus pour un contact au plus proche de la racine et un décollement maximal tout en préservant le cuir chevelu de la chaleur. Son corps chauffant de 32mm de diamètre vous permettra de réaliser une multitude de looks : lissage tout en volume, ondulations aériennes, brushing bouclé… facilement. Résultats : 2 fois plus de volume de la racine à la pointe**, coiffage durable, cheveux doux et brillants, le tout sans chaleur extrême. Corps chauffant de 32mm : la taille parfaite pour donner du corps et du rebond aux cheveux. Technologie ultra-zone : dotée de capteurs Infinity mesurant 250 fois par seconde que la température optimale de coiffage est maintenue en continu, pour un coiffage parfait en un seul passage. Température optimale de coiffage de 185°C : pour obtenir des résultats exceptionnels et durables, sans compromettre la santé de vos cheveux. Idéale pour tous les types de cheveux. Picots : 5mm, en nylon, conçus pour créer un volume maximal et offrir une glisse agréable sur les longueurs. Léger, design ergonomique et cordon professionnel rotatif de 2,7m : pour plus de confort lors de l'utilisation Stabilisateur en silicone : pour protéger les surfaces. Mode veille automatique : dès 30 minutes d'inutilisation. Voltage universel. Prise européenne. Garantie : 2 ans Application : S'applique avec le spray volume thermoprotecteur g hd . Contenance : 1 pièce.