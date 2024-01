L’entreprise italienne 1Control rend possible l’ouverture des portails et garages directement depuis son application, disponible sur les interfaces Apple CarPlay et Android Auto.

Contrôle du portail et du garage avec 1Control et CarPlay ou Android Auto

Cette innovation technologique répond aux demandes répétées de ses clients et promet une expérience utilisateur plus intuitive, pour un accès immédiat et pratique à sa résidence ou ses locaux professionnels.

Une intégration avec les systèmes de navigation automobile

Grâce à l’intégration de son application aux systèmes CarPlay et Android Auto, 1Control permet d’ouvrir et fermer les portes et portails directement depuis le véhicule, sans avoir à utiliser de clés ou télécommandes.

Selon Francesco Sarasini, PDG de 1Control, l’entreprise s’engage à “satisfaire pleinement nos clients en répondant à tous leurs besoins avec des technologies intelligentes, uniques et à jour. Nous voulons que l’expérience utilisateur soit de plus en plus intuitive, afin de rendre l’accès aux résidences ou aux entreprises pratique et immédiat.”

Un service gratuit dès aujourd’hui

Ce nouveau service est totalement gratuit et accessible dès maintenant pour tous les utilisateurs d’Apple CarPlay.

Deux nouveaux produits pour simplifier l’accès à votre domicile

1Control Solo : Avec ce système, il est possible de gérer l’ouverture et la fermeture des portes et portails en toute sécurité depuis votre voiture. 1Control Link : un concentrateur Wi-Fi qui permet de contrôler l’accès des différents dispositifs liés à l’habitation, tels que les éclairages, les systèmes d’irrigation ou la sécurité.

Ces produits révolutionnent le traditionnel accès télécommandé aux bâtiments, rendant les clés, cartes et badges obsolètes pour piloter ses accès et sécuriser sa résidence. De plus, grâce à ce système, il est possible de gérer le quotidien et l’accès à son domicile directement depuis son smartphone.

Des dispositifs intelligents pour une maison connectée

Les nouvelles technologies ne cessent de faciliter notre quotidien en transformant les logements anciens comme ceux des constructions neuves en habitations connectées. Les maisons, appartements et copropriétés ne sont désormais plus les seuls à pouvoir bénéficier de ces avantages apportés par 1Control.

Le Telepass Next de 1Control offre également la possibilité d’ouvrir le portail de la maison sans lâcher le volant de sa voiture. La domotique devient ainsi un élément incontournable de nos vies, et apporte une véritable révolution dans la gestion de notre foyer et de notre environnement. Des solutions telles que 1Control et ses intégrations avec CarPlay et Android Auto nous accompagnent chaque jour vers une vie simplifiée et sécurisée.

L’avenir de la domotique en pleine expansion

Au même titre que l’Internet a bouleversé notre quotidien, les technologies liées à la domotique et aux maisons connectées transforment notre manière d’organiser et de vivre dans nos habitations. De nombreux domaines sont concernés :

la gestion des accès,

les économies d’énergie,

la sécurité des biens et des personnes.

Toutes ces évolutions témoignent d’une démarche visant à proposer des solutions toujours plus performantes pour s’adapter et répondre aux besoins des utilisateurs. L’intégration de 1Control avec CarPlay et Android Auto ne constitue qu’un début dans cette révolution vers des domiciles toujours plus intelligents et sûrs.

Le monde de la domotique est en constante évolution et offre des solutions adaptées et innovantes pour améliorer le confort et la sécurité de notre habitat. 1Control fait partie de ces entreprises pionnières qui proposent des produits et services tels que l’intégration avec Apple CarPlay ou Android Auto, rendant le contrôle des accès à son domicile simplifié et sécurisé. Cette nouvelle technologie permet ainsi d’accéder chez soi sans clé ni télécommande, tout en profitant d’une expérience utilisateur intuitive et agréable depuis son véhicule.