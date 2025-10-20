Xiaomi HyperOS 3 : calendrier, nouveautés et compatibilité de la nouvelle surcouche

4.9/5 - (47 votes)

Avec l’annonce officielle de HyperOS 3, Xiaomi franchit une étape clé dans l’évolution de son écosystème logiciel. Cette troisième génération va bien au-delà d’une simple mise à jour Android, en misant fortement sur l’intelligence artificielle, une interface utilisateur repensée et des fonctions améliorant les interactions entre appareils. Cependant, malgré l’enthousiasme suscité par ce déploiement imminent, certains utilisateurs constatent déjà que tous les smartphones et tablettes Xiaomi ne profiteront pas équitablement de ces fonctionnalités inédites.

Qu’est-ce qu’HyperOS 3 et pourquoi une telle attente ?

HyperOS 3 représente la toute dernière version du système d’exploitation développé par Xiaomi, conçue pour harmoniser davantage expérience utilisateur et innovation logicielle. Il s’agit d’une surcouche personnalisée reposant désormais sur Android 16. Au-delà des apports classiques de sécurité, cette édition met l’accent sur trois axes majeurs : intelligence artificielle accessible au quotidien, fluidité visuelle accrue et intégration poussée avec l’ensemble des produits Xiaomi ou ses filiales.

L’attente autour de HyperOS 3 s’explique surtout par la promesse d’un environnement cohérent, rappelant le modèle d’intégration observé chez Apple. Les synchronisations facilitées entre smartphone, tablette, montre connectée ou objets domestiques suscitent l’espoir d’usages simplifiés, qu’il s’agisse de transfert de données rapide, de notifications centralisées ou de paramétrage intuitif, le tout piloté par des algorithmes IA évolutifs.

Les principales nouveautés apportées par HyperOS 3

Xiaomi a présenté plusieurs avancées significatives sous HyperOS 3 lors de ses dernières conférences, mettant en avant un nouveau design et des outils automatisant de nombreuses tâches courantes. Les changements touchent en profondeur l’apparence, l’interactivité et les performances générales du système.

Interface remaniée : menus revisités, animations raffinées , contrôle gestuel affiné.

menus revisités, , contrôle gestuel affiné. Fonctionnalités IA : prise de notes intelligente, suggestion contextuelle d’applications, mode photo boosté par l’apprentissage automatique .

prise de notes intelligente, suggestion contextuelle d’applications, mode photo boosté par . Connectivité fluide : échange entre smartphone et tablette, partage instantané avec les montres connectées ou enceintes domotiques.

échange entre smartphone et tablette, partage instantané avec les montres connectées ou enceintes domotiques. Gestion optimisée des ressources : meilleure autonomie grâce à l’allocation dynamique de la mémoire et à l’analyse prédictive des applications actives.

Le rapprochement avec certaines solutions présentes dans iOS est souvent relevé par les spécialistes. L’objectif est de faciliter la communication « sans couture » au sein de l’écosystème Xiaomi, quel que soit l’appareil utilisé. De nouveaux paramètres permettent, par exemple, de configurer rapidement un accès partagé à Internet ou de reprendre une activité commencée sur un autre terminal Xiaomi.

Xiaomi accompagne le lancement de HyperOS 3 d’un calendrier de déploiement précis, distinguant clairement les vagues de mises à jour par région et par gamme d’appareils. La série Xiaomi 15 ouvre naturellement le bal, inaugurant l’arrivée d’Android 16 et toutes les nouveautés dès novembre.

Pour les autres modèles, le programme prévoit différents créneaux dans les semaines qui suivent. Par exemple, les Redmi Note 14 bénéficieront du passage vers HyperOS peu après les mobiles haut de gamme. Certaines tablettes, notamment les dernières Pad dédiées au multimédia, figurent également parmi les premiers servis. Un suivi sera assuré via l’application OTA spécifique à Xiaomi, garantissant ainsi une distribution progressive selon la disponibilité régionale et la stabilité technique.

Appareil Date prévue pour HyperOS 3 Xiaomi 15 novembre Xiaomi 15 Ultra novembre Redmi Note 14 fin d’année Série Pad (tablettes récentes) à partir de fin d’année

Quels sont les modèles exclus du passage à HyperOS 3 ?

La sortie de HyperOS 3 entraîne aussi un tri marqué dans le catalogue existant. Plus de trente appareils issus de l’univers Xiaomi, Redmi et POCO ne recevront aucune mise à jour vers cette version. Cela signifie non seulement l’absence des nouvelles fonctions, mais aussi la fin du soutien sécuritaire garanti jusque-là par la marque.

Cette décision concerne principalement des smartphones plus anciens, devenus incompatibles avec la structure modernisée exigée par la nouvelle surcouche. Pour les utilisateurs concernés, l’alternative passe désormais par l’acquisition d’un nouvel appareil certifié compatible, sous peine de subir des risques liés à l’obsolescence logicielle.

Arrêt total des optimisations sur les modèles listés

sur les modèles listés Fin des correctifs de vulnérabilités critiques

de vulnérabilités critiques Nécessité d’un renouvellement pour bénéficier des dernières innovations logicielles

Vers une transformation de l’expérience Xiaomi ?: enjeux et perspectives

Au-delà de l’aspect esthétique ou fonctionnel, HyperOS 3 vise à renforcer la présence de Xiaomi dans l’univers hyperconnecté. En introduisant une logique multiplateforme semblable à celle des grands acteurs technologiques, le constructeur cherche à fidéliser sa base d’utilisateurs tout en offrant la possibilité de piloter maison et vie numérique depuis un seul environnement.

De nombreuses questions subsistent toutefois concernant l’adaptation finale sur chaque continent, la gestion du service après-vente et la fréquence future des ajouts de sécurité. Le rôle central accordé à l’intelligence artificielle laisse présager l’arrivée d’outils inédits pour la gestion des médias, la santé ou les transactions courantes, le tout orchestré directement via HyperOS dans les prochaines versions.

