SAP Joule : l’essor de l’IA générative au service des entreprises

Le secteur technologique connaît une accélération sans précédent dans l’adoption de l’intelligence artificielle. SAP, acteur clé du marché logiciel, poursuit cette dynamique avec Joule, sa nouvelle solution d’IA générative dédiée au monde professionnel. Présentée lors de son congrès Sapphire 2025, Joule s’impose déjà dans plus de 34 000 entreprises, selon les chiffres communiqués. De la gestion des dépenses à l’architecture d’entreprise, SAP étend peu à peu son offre autour d’agents IA. Un tour d’horizon permet d’observer comment Joule façonne désormais les pratiques organisationnelles et quelles perspectives s’ouvrent pour les utilisateurs de S/4HANA Cloud et des solutions associées.

Vers une intégration totale de Joule dans l’écosystème SAP

L’une des grandes ambitions de SAP est de rendre Joule omniprésent dans ses suites logicielles. Cette solution repose sur des technologies d’IA générative combinant automatisation des tâches, analyse de données métier et interaction naturelle avec les utilisateurs. Lors de Sapphire 2025, plusieurs évolutions ont été annoncées. Joule devient le moteur central de la suite Business AI, en se connectant progressivement à différents modules métiers.

Parmi les axes retenus figure l’intégration de Joule à la plateforme d’architecture LeanIX. Celle-ci joue un rôle de hub, facilitant le recours à des agents IA personnalisables selon les besoins de chaque entreprise cliente. Concrètement, cela aboutit à un pilotage intelligent et centralisé de processus complexes, mais aussi à une meilleure gouvernance IT grâce à l’automatisation de la cartographie applicative ou des flux de données.

Joule, copilote IA et agents innovants dans SAP

Avec Joule, SAP entend améliorer l’efficacité opérationnelle des organisations. La solution va bien au-delà de simples chatbots ou assistants vocaux. Elle propose des agents capables de prendre en charge des missions entières en toute autonomie, par exemple le traitement automatique de demandes internes, l’analyse de transactions ou la compilation de rapports.

La stratégie de SAP mise fortement sur l’interopérabilité. À terme, Joule doit pouvoir évoluer dans des environnements multi-éditeurs. Une attention particulière porte actuellement sur la synchronisation avec Copilot de Microsoft. Ce chantier, toujours en cours, vise à permettre aux clients équipés de S/4HANA Cloud de bénéficier d’un échange bidirectionnel entre Joule et l’écosystème Copilot, multipliant ainsi les synergies possibles.

Automatisation intelligente des processus métiers

Prise de décision accélérée grâce à l’analyse contextuelle

Agents personnalisés pour répondre à des contraintes sectorielles spécifiques

pour répondre à des contraintes sectorielles spécifiques Interopérabilité prévue avec Microsoft Copilot via S/4HANA Cloud

Centrage des innovations autour de l’expérience utilisateur et de la sécurité des données

Déploiement progressif et compatibilité avec S/4HANA Cloud

Les fonctionnalités avancées de Joule requièrent de posséder la version adaptée de S/4HANA Cloud. SAP prévoit un déploiement graduel des nouvelles capacités, accompagné d’accompagnements spécifiques pour ses clients historiques. Ainsi, chaque entreprise peut ajuster son rythme d’adoption selon sa maturité numérique et la criticité de ses processus métiers.

Pour favoriser une transition souple, SAP garantit une documentation complète et un accompagnement via différents canaux de formation. L’objectif est d’assurer la montée en compétence rapide des utilisateurs tout en sécurisant les opérations au quotidien.

Perspectives d’évolution pour les agents IA

En capitalisant sur l’évolutivité de son architecture, SAP envisage de lancer régulièrement de nouveaux agents spécialisés. Ces derniers pourront être développés en interne, via Joule, ou intégrés via des partenaires technologiques. Cette ouverture vers l’écosystème favorise l’innovation continue et la personnalisation avancée de la plateforme.

D’autres chantiers portent sur l’explicabilité des décisions prises par l’IA et sur le respect des réglementations en matière de gouvernance de la donnée. Le suivi et le contrôle restent donc au cœur des priorités affichées par l’éditeur.

SAP Concur et Joule : la révolution de la gestion des dépenses

La gestion des frais professionnels figure parmi les premiers domaines impactés par l’arrivée de Joule. Avec son intégration à SAP Concur Expense, l’assistant d’IA permet désormais l’automatisation complète du traitement des notes de frais. Les entreprises constatent une amélioration notable de leurs procédures, qu’il s’agisse d’accélérer les validations ou de limiter le risque d’erreur humaine.

Lors de l’événement Concur Fusion, SAP a également présenté des agents IA enrichis pour traiter la conception, la réservation et le suivi des déplacements professionnels. Outre l’analyse automatisée des justificatifs, ces outils proposent un accompagnement proactif pour garantir le respect des politiques internes, grâce à un système de recommandations conçues par l’IA générative.

Fonctionnalité Bénéfices pour l’utilisateur Gestion automatisée des dépenses Saisie simplifiée, réduction des délais, conformité accrue Réservations de voyages assistées Suggestions optimisées, alignement sur la politique voyage de l’entreprise Analyse prédictive des coûts Visibilité budgétaire améliorée et alertes personnalisées

Le positionnement stratégique de SAP face à la concurrence IA

Avec Joule, SAP souhaite prendre part activement à la refonte des usages numériques dans les grandes organisations, tout en anticipant les attentes des directions métiers. Développé selon une approche centrée sur l’humain, ce copilote vient concurrencer des propositions similaires issues de grands éditeurs internationaux.

Plusieurs facteurs distinguent Joule : sa capacité d’adaptation à diverses exigences sectorielles, l’intégration native avec les technologies SAP existantes, ainsi que la volonté d’ouvrir son accès à des outils tiers. Cette orientation encourage une adoption large et place SAP dans une position favorable pour répondre aux mutations rapides du marché de l’IA générative appliquée aux entreprises.

