General Motors stoppe les robotaxis Cruise : retour sur un virage stratégique dans l’automobile autonome

5/5 - (59 votes)

La décision de General Motors d’interrompre les activités de sa filiale Cruise, spécialisée dans les taxis autonomes, marque un tournant dans l’industrie des véhicules sans chauffeur. Cette annonce fait suite à un accident majeur survenu fin 2023 à San Francisco, où l’un des robotaxis de la flotte a été impliqué dans un grave incident avec une piétonne. Depuis leur lancement, les robotaxis Cruise étaient perçus comme des pionniers de l’innovation en mobilité urbaine. Les récents événements et les choix stratégiques du constructeur automobile américain questionnent désormais l’avenir de cette technologie et redistribuent les cartes parmi les acteurs du secteur.

L’accident de San Francisco et ses conséquences pour Cruise

Fin octobre 2023, à San Francisco, un véhicule autonome Cruise circulant sans conducteur a été impliqué dans un accident ayant causé de graves blessures à une piétonne. Cet événement est venu rappeler les enjeux liés à la sécurité routière dans le déploiement public de technologies émergentes telles que les robotaxis.

En réaction à ce drame très médiatisé, General Motors a pris la décision de suspendre toute opération commerciale concernant sa flotte de taxis autonomes. L’enquête qui a suivi a mis en lumière certaines difficultés techniques et réglementaires auxquelles faisaient face ces nouveaux modes de déplacement. Depuis cet accident de la route, l’image de Cruise a été fortement affectée, remettant en cause la viabilité immédiate de ces services sans chauffeur.

Stratégie et priorités revues chez General Motors

Ce retrait de l’activité présente une inflexion importante dans la feuille de route technologique du groupe automobile. Au lieu de poursuivre les investissements massifs consentis ces dernières années dans les transports autonomes grand public, GM réoriente aujourd’hui son effort vers des solutions d’assistance à la conduite.

Les ingénieurs qui travaillaient jusqu’alors au sein de Cruise rejoignent désormais les équipes R&D de Detroit, le siège du constructeur. Leur mission sera dorénavant axée sur l’amélioration et le développement des logiciels d’aide à la conduite équipant déjà certains modèles destinés aux particuliers. Ce repositionnement correspond aussi à une volonté affichée de maîtriser l’allocation du capital face à un contexte mondial plus incertain.

Secteur robotaxi : dynamique de marché et réponses concurrentielles

L’annonce du retrait de Cruise survient alors que le secteur des robotaxis connaît de grands bouleversements. Plusieurs entreprises emblématiques investissent ou réadaptent leurs stratégies à la lumière des contraintes économiques, techniques ou sociétales récentes.

Émergence de nouveaux acteurs ?

Si General Motors fait aujourd’hui machine arrière, d’autres groupes poursuivent le développement de la conduite autonome. Tesla, par exemple, affiche toujours son intention de lancer prochainement le Cybercab, un prototype de robotaxi entièrement piloté par intelligence artificielle. D’autres sociétés, notamment Waymo (filiale de Google), continuent également à tester et déployer progressivement leurs véhicules dans certaines villes nord-américaines.

Pour les observateurs, la diversité des approches montre que le secteur reste à un stade expérimental, entre succès commerciaux limités et contraintes opérationnelles persistantes. La prudence demeure, car aucune solution universelle n’a encore trouvé la voie d’une adoption massive.

Freins à l’adoption et défis réglementaires

Plusieurs facteurs ralentissent l’essor général des véhicules autonomes sur routes ouvertes. Parmi eux figurent :

la complexité technique liée à l’environnement urbain imprévisible,

liée à l’environnement urbain imprévisible, les exigences strictes en matière de sécurité pour protéger passagers et usagers vulnérables,

pour protéger passagers et usagers vulnérables, la nécessité d’obtenir l’acceptation sociale et la confiance du public,

une réglementation évolutive imposant de nombreux tests et autorisations.

À chaque incident majeur tel que celui de San Francisco, la surveillance de ces systèmes s’intensifie. Les législateurs se montrent de plus en plus exigeants quant à leur fiabilité avant de permettre un déploiement à grande échelle. Ces dynamiques obligent les entreprises à ajuster leur calendrier et à revoir leurs ambitions à court terme.

De la recherche sur les robotaxis à l’intégration dans l’automobile traditionnelle

Après avoir investi pendant plusieurs années dans des prototypes roulants et des expérimentations pilotes en milieu urbain, General Motors recentre donc ses efforts sur le perfectionnement des dispositifs d’aide à la conduite. Cette stratégie s’inscrit dans une tendance générale observée parmi les constructeurs automobiles traditionnels, visant à sécuriser et enrichir l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités avancées mais supervisées.

L’avenir immédiat des véhicules autosuffisants semble davantage porté par l’évolution graduelle de technologies embarquées, telles que l’autonomie partielle ou la prévention active des collisions. Les innovations issues du secteur robotaxi ne disparaissent pas totalement, puisqu’elles alimentent désormais la feuille de route des voitures classiques – en attendant des conditions réglementaires et sociétales plus favorables à un retour des robotaxis dans l’espace public.

Comparatif des principales décisions des acteurs américains depuis 2023

Ces dernières années ont vu émerger différentes réponses industrielles à la question du transport autonome. Certains groupes maintiennent leurs ambitions, tandis que d’autres privilégient une adaptation progressive.

Entreprise Stratégie post-2023 Focus technologique General Motors / Cruise Arrêt complet des robotaxis après incident majeur Aide à la conduite pour véhicules particuliers Tesla Poursuite du développement d’un robotaxi inédit (Cybercab) Conduite entièrement autonome prévue via logiciel maison Waymo Maintien des essais pilotes en environnement contrôlé Mix de conduite automatisée et supervision humaine

Le tableau met en évidence la diversité des positions adoptées sur le marché américain, illustrant l’hétérogénéité des priorités en matière d’innovation, de sécurité et d’investissement financier.

Sources

https://www.liberation.fr/international/amerique/automobile-general-motors-arrete-les-robotaxis-de-sa-filiale-cruise-apres-un-accident-majeur-20241211_VCN5R4Y4QFE4FMKX4UFS3BXEDU/

https://www.leparisien.fr/economie/general-motors-abandonne-les-robotaxis-de-sa-filiale-cruise-apres-un-grave-accident-de-la-route-11-12-2024-CARS3SC6P5EKPL56M5PEFKHEVU.php

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/gm-tire-un-trait-sur-les-robotaxis-de-cruise-2137073

https://www.leblogauto.com/actualites/bilan-et-finances/general-motors-les-robotaxis-de-cruise-cest-fini/