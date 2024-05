Découverte de la technologie de localisation pour Android avec “Find My Device”

Dans un monde de plus en plus digitalisé, la possibilité de perdre ses appareils électroniques tels que les smartphones et autres accessoires connectés devient une réalité quotidienne.

Heureusement, Google a lancé depuis avril 2024 l’application Find My Device ‘Trouver mon appareil’, permettant aux utilisateurs de retrouver leurs appareils perdus à l’aide d’un réseau de localisation. Des particularités excitantes rattachées à cette application font également son originalité.

Ce que vous devez retenir de l’application Find My Device :

L’application “Find My Device” de Google permet aux utilisateurs Android de retrouver leurs appareils perdus en utilisant un réseau de localisation, même lorsque ces appareils sont déconnectés.

Elle offre des fonctionnalités telles que la sonnerie de l’appareil, la sécurisation instantanée avec un code, et la restauration des paramètres d’usine en cas de nécessité.

Find My Device propose également une fonctionnalité de suivi d’objets via des trackers Bluetooth compatibles, ainsi qu’un partage d’appareils pour surveiller les dispositifs équipés de trackers.

Google prévoit également de mettre en place un détecteur de trackers indésirables pour renforcer la sécurité des utilisateurs et rend la fonction “Find My Device” opérationnelle même en cas de batterie déchargée.

Fonctionnement du système de localisation “Find My Device”

L’application Find My Device, mise en place par Google pour les appareils Android, utilise les informations issues des appareils Android à proximité pour retracer le périple de votre smartphone perdu.

Elle offre plusieurs façons de faire cela :

Locate offline devices : Il est possible de localiser un dispositif même lorsqu’il est déconnecté. En consultant l’application ou la version Web du service, vous pouvez non seulement localiser votre smartphone, mais également tous les accessoires auxquels il est connecté.

Trois fonctionnalités clé de l’application

“Localiser mon appareil” offre trois principales fonctionnalités disponibles après avoir sélectionné le dispositif souhaité :

Faire sonner l’appareil : Cette option facilite la recherche si vous êtes sûr que votre appareil est juste à côté, mais reste introuvable. Sécuriser l’appareil : Cette option permet de verrouiller instantanément votre smartphone avec un code, un modèle ou un mot de passe. Parallèlement, votre compte sera déconnecté. Rétablir les paramètres d’usine pour l’appareil : C’est le dernier recours pour empêcher des personnes malveillantes d’avoir accès à vos données sensibles.

Suivre ses objets préférés via des trackers Bluetooth compatibles

De plus, Find My Device offre une fonctionnalité similaire à celle des AirTags d’Apple : la possibilité de suivre ses articles préférés par le biais de trackers Bluetooth compatibles.

Partage et gestion des appareils

La fonctionnalité “partage d’appareils” offerte par ‘Find My Device’ témoigne aussi de son originalité : elle vous permet en effet d’autoriser un proche à surveiller votre dispositif équipé d’un tracker. C’est donc une mesure rassurante si vous voulez garder un œil sur le téléphone de votre enfant par exemple. D’ailleurs, il est possible d’arrêter le partage quand vous le souhaitez dans les paramètres de l’appareil concerné.

Trackers indésirables : Bientôt une réponse adéquate de Google ?

Le détecteur de trackers indésirables, standard qui devrait être finalisé fin 2023, contribuera également à renforcer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs Android. Cette innovation pourrait ainsi parer à un éventuel risque d’un traçage furtif par des trackers non désirés.

Find My Device : une fonctionnalité disponible même en cas de batterie morte

Enfin, Google a œuvré encore plus loin en rendant la fonction “Find My Device” opérationnelle même lorsque les téléphones sont éteints ou ont une batterie déchargée. C’est actuellement le cas pour les Pixel 8 et Pixel 8 Pro déjà disponibles sur le marché.

Il est clair que l’application “Find My Device” constitue une véritable révolution dans le domaine du traçage des appareils connectés. Google ne cesse de mettre à profit ses compétences technologiques en vue d’offrir aux utilisateurs des solutions toujours plus abouties en matière de localisation. Les nombreuses options offertes peuvent accessoirement être associées à une certaine forme de tranquillité d’esprit, sachant que vous pourrez retrouver vos biens précieux en toute simplicité