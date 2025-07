Magellan rachète MeTS pour 410 M€ : vers un champion européen de la transformation digitale souveraine en 2026

4.8/5 - (39 votes)

🧠 Résumé express Magellan rachète MeTS pour 410 M€ : 📌 Sujet : Magellan Partners entre en négociations exclusives avec Worldline pour racheter MeTS

Magellan Partners entre en négociations exclusives avec Worldline pour racheter MeTS 📅 Date : 29 juillet 2025

29 juillet 2025 🚉 Contexte : Accélération des enjeux de souveraineté numérique et d’innovation souveraine

Accélération des enjeux de souveraineté numérique et d’innovation souveraine 🎯 Impact : Magellan doublerait de taille et viserait une position de leader européen de la transformation digitale augmentée

🔍 Ce qu’il faut retenir de Magellan rachète MeTS pour 410 M€

Magellan Partners, cabinet de conseil français de référence, annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir Mobility & e-Transactional Services (MeTS), une activité stratégique de Worldline. Une opération à 410 millions d’euros qui pourrait redessiner la carte des acteurs européens de la transformation digitale, en conjuguant souveraineté, innovation technologique et sécurité à grande échelle.

📅 Contexte et étapes clés

2008 : Création de Magellan Partners, avec une double spécialisation en conseil et technologies

: Création de Magellan Partners, avec une double spécialisation en conseil et technologies 2025 : Annonce des négociations exclusives avec Worldline pour racheter MeTS et une partie des services financiers

: Annonce des négociations exclusives avec Worldline pour racheter MeTS et une partie des services financiers 1er semestre 2026 : Finalisation attendue de l’opération, sous réserve des approbations réglementaires

🧩 Une complémentarité stratégique forte

Ce rapprochement ambitionne de bâtir un groupe à la fois expert en conseil métier, intégrateur de solutions technologiques leaders (Microsoft, Salesforce, SAP, etc.) et opérateur de plateformes numériques critiques. MeTS, spécialisé dans les services numériques à haute sécurité pour la santé, le transport, le secteur public ou la finance, compte plus de 3 800 collaborateurs et générait 450 M€ de chiffre d’affaires en 2024.

🚀 Ce que le nouveau groupe va changer

Effectif : +6 700 collaborateurs répartis dans 8 pays

+6 700 collaborateurs répartis dans 8 pays Chiffre d’affaires 2025 : 900 M€, dont 25 % à l’international

900 M€, dont 25 % à l’international Couverture : Santé, Secteur public, Transports, Industrie, Banque, Assurance

Santé, Secteur public, Transports, Industrie, Banque, Assurance Technologies clés : Cloud souverain, IA générative, solutions SaaS & SecNumCloud

🎯 Objectif : devenir le champion européen de la “Trusted AI”

À l’heure où l’intelligence artificielle transforme tous les métiers, le futur ensemble Magellan-MeTS vise un leadership dans la “Transformation Augmentée”. Cette approche hybride marie conseil stratégique, outils métiers sur mesure, cloud souverain et cybersécurité. Avec en ligne de mire : accompagner les entreprises et les institutions publiques vers une digitalisation fiable, responsable et conforme aux plus hauts standards européens.

🔐 Un engagement fort pour la souveraineté numérique

En intégrant MeTS – certifiée SecNumCloud – Magellan Partners répond aux attentes croissantes en matière de protection des données, de confidentialité et de conformité réglementaire. Le groupe ambitionne de proposer une offre complète alliant cloud public, SaaS, cloud privé souverain et produits numériques métiers.

🤝 Une opération soutenue par les partenaires historiques

Cette acquisition est portée par les banques partenaires de Magellan (BNP Paribas, Crédit Agricole) et par l’entrée d’ICG à hauteur de 30 % dans le capital. Les fondateurs et dirigeants conserveraient le contrôle majoritaire du groupe à plus de 70 %, garantissant la continuité stratégique et managériale.

💬 Déclarations clés

Didier Zeitoun, Président de Magellan Partners :

« Cette opération est plus qu’un rachat, c’est la construction d’un acteur souverain de la transformation digitale européenne. En associant nos expertises et nos valeurs, nous voulons faire émerger une alternative crédible et ambitieuse pour nos clients publics comme privés. »

Pierre-Antoine Vacheron, DG de Worldline :

« Ce recentrage stratégique autour de notre cœur de métier, les paiements, permettra à MeTS de poursuivre son développement dans un cadre propice à l’innovation et à l’indépendance. »

Caroline Jéséquel, Directrice MeTS :

« Ce projet permettrait de créer une offre unique en Europe, mêlant technologie souveraine et excellence opérationnelle, tout en conservant les équipes et l’ADN de MeTS. »

❓ Foire aux questions (FAQ)

Quel est le montant de la transaction ? La valorisation d’entreprise est estimée à 410 millions d’euros, incluant un complément de prix de 10 millions. Quand l’opération sera-t-elle finalisée ? Le closing est attendu au cours du premier semestre 2026, après validation réglementaire et consultation sociale.