Comment être en Live sur Tiktok ?

Tiktok est une célèbre application de médias sociaux de partage de courtes vidéos qui devient très populaire de nos jours. Des millions d’utilisateurs se servent de l’application chaque jour. Vous souhaitez parfois augmenter l’engagement de vos utilisateurs sur Tiktok ?

Vous pouvez le faire en direct sur Tiktok. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment faire. Vous êtes au bon endroit pour trouver la réponse.

Pourquoi faire un live sur TikTok Nico

Tiktok offre à ses utilisateurs la possibilité d’être en direct et de discuter avec le public. Cette fonctionnalité est l’une des meilleures de Tiktok. Il y a de nombreuses raisons de passer en direct sur Tiktok.

Bien que les gens d’aujourd’hui le fassent surtout pour recevoir des cadeaux, il y a aussi d’autres raisons. La première est de s’engager avec le public.

Si vous êtes une marque, le fait de dialoguer avec les clients augmente votre engagement. Cela renforce la confiance du public envers la marque.

Comment faire du Live sur Tiktok ?

Il est très facile de faire du live sur Tiktok . Vous pouvez le faire seul ou rejoindre le live stream de quelqu’un d’autre en tant qu’invité. Vous devez remplir certaines conditions pour pouvoir être en live seul. Si vous remplissez ces conditions, vous pouvez être en direct à l’aide de vos smartphones. Les mêmes méthodes s’appliquent aussi bien à Android qu’à iOS. Il existe deux méthodes pour passer en direct sur Tiktok.

Live seul

Selon le Journal du Freenaute, vous pouvez être en direct seul sur Tiktok très facilement. Vous pouvez le faire en utilisant vos androïdes et vos iPhones. Cependant, vous devez être âgé d’au moins 16 ans pour pouvoir être en direct. Vous devez également avoir un minimum de 1000 followers pour le faire. Pour être seul sur Tiktok, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez Tiktok, puis appuyez sur l’icône de création.

2. Sélectionnez « Live » à côté du bouton d’enregistrement.

3. Entrez le titre de la vidéo en direct, puis sélectionnez les paramètres que vous souhaitez appliquer.

4. Appuyez sur « Go Live » pour lancer la diffusion en direct.

Il est donc très facile d’être en Live seul sur Tiktok avec des followers et un âge correspondant aux exigences. Vous devez prendre en compte ces deux éléments avant de vous lancer seul en direct.

Comment etre en live sur TikTok – Nico

Live en direct en tant qu’invité

Vous pouvez également être en Live seul sur Tiktok en tant qu’invité. Vous pouvez le faire en utilisant vos androïdes et vos iPhones. Bien que vous deviez avoir 16 ans, vous n’avez pas besoin de 1000 followers pour rejoindre le live en tant qu’invité. La personne suivante doit avoir 1000 followers pour commencer le live stream. Pour participer en direct en tant qu’invité sur Tiktok, il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Ouvrez le flux en direct de la personne que vous souhaitez rejoindre.

2. Appuyez sur « Multi-guest » à côté des commentaires pour envoyer la demande.

3. Les utilisateurs recevront une notification à ce sujet et vous pourrez les rejoindre s’ils acceptent l’invitation.

Ainsi, si vous n’avez pas 1000 followers sur Tiktok, vous pouvez vous mettre en direct de cette manière. Vous devez vous assurer que la personne accepte votre demande avant de pouvoir la rejoindre.

Pourquoi ne puis-je pas être en direct sur Tiktok ?

Si vous ne pouvez pas être en Livesur Tiktok, il y a plusieurs raisons. Vous n’avez peut-être pas 16 ans. Si vous avez cet âge, vous n’avez peut-être pas 1000 followers sur votre liste. Si vous ne pouvez pas être en direct en tant qu’invité, c’est que l’autre personne vous a rejeté.

Puis-je aller en direct sur Tiktok sans avoir 1000 followers ?

Oui, vous pouvez être en direct sur Tiktok sans avoir 1000 followers. Pour cela, ouvrez l’application TikTok et allez dans Profil. Cliquez ensuite sur l’icône de menu et appuyez sur Paramètres et confidentialité. Cliquez sur Signaler un problème et appuyez sur Je ne peux pas lancer un LIVE. Allez sur Besoin d’aide ? Tapez ensuite vos commentaires comme si vous ne pouviez pas lancer une émission en direct alors que vous le pouviez auparavant et appuyez sur Signaler.

Conclusion

Vous pouvez donc très facilement diffuser en direct sur Tiktok. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone. La méthode est la même pour les androïdes que pour les iPhones. Il suffit de suivre les étapes données ci-dessus et vous êtes prêt à partir. Merci d’avoir lu cet article. Nous espérons que vous avez obtenu votre réponse sur la façon d’aller en direct sur Tiktok.